Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm việc với các xã về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, Tổ phó Tổ công tác; các thành viên Tổ công tác số 4 gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các xã: Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Văn Hiến. Từ ngày 1/7 – 30/9/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 2.357 hồ sơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Thuần Trung và trao đổi với người dân

Trong sáng 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Bạch Hà. Từ ngày 1/7 - 26/9/2025, trung tâm đã tiếp nhận 1.105 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trực tiếp thực hiện việc nộp TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Bạch Hà

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại kết quả tích cực, kỳ vọng tạo động lực mới

Qua báo cáo của 06 xã, trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, giá cả biến động và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các xã: Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo phản ánh của người dân, hiện Trung tâm phục vụ hành chính công các xã thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thông suốt; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch và giải quyết TTHC

Sau sáp nhập xã, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại kết quả tích cực, kỳ vọng tạo động lực mới. Tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến, từ thực hiện nghĩa vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương bắt tay vào công việc, phát huy tốt cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong công việc. Hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công bước đầu vận hành ổn định, dù còn gặp một số lỗi kỹ thuật nhưng được xử lý kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Bạch Ngọc về hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý trên 1.600 hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tổng số TTHC được phân cấp cho cấp xã là 391 thủ tục; UBND các xã đã niêm yết công khai đầy đủ TTHC, mức thu phí, lệ phí và biểu mẫu hướng dẫn. Việc giải quyết TTHC phi địa giới hành chính được triển khai hiệu quả; TTHC phát sinh trung bình khoảng 45 hồ sơ/ngày, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Chứng thực, hộ tịch, đất đai, đăng

Qua triển khai hoạt động từ ngày 01/7/2025 đến nay, sự vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp đang cho thấy những bước khởi đầu vững chắc. Không chỉ là sự thay đổi về mô hình, con người, tổ chức mà sâu xa hơn là thay đổi về cách nghĩ, cách làm, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại các cơ quan, đơn vị, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “tư duy mới – hành động mới – vì dân phục vụ” như một kim chỉ nam.

Trên thực tế, chính quyền cấp xã cũng phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi phạm vi địa bàn được mở rộng, khối lượng công việc gia tăng; những “điểm nóng” vốn tồn tại trước đây tiếp tục là phép thử đối với năng lực xử lý của bộ máy mới. Các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng… đòi hỏi chính quyền cấp xã phải thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và tính quyết liệt.

Nhìn chung, chính quyền các xã đã nỗ lực vượt khó, đạt được kết quả quan trọng, song cần tiếp tục được hướng dẫn, hỗ trợ và bổ sung nguồn lực để mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vận hành đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND xã Văn Hiến Trần Văn Hiến nêu một số khó khăn, vướng mắc

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa – Tổ phó tổ công tác số 4 trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ các nội dung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện quy trình thủ tục cấp phép, thu hồi khoáng sản nhóm III, IV (Đất dư thừa sau cải tạo) đối với các hộ gia đình có nhu cầu cải tạo đất; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật…

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn trả lời làm rõ nội dung kinh phí dạy học 2 buổi/ngày; việc thanh quyết toán vốn đầu tư công

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nguyễn Đình Mỹ làm rõ về quá trình đồng bộ dữ liệu, quản lý hồ sơ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp: Thiếu công chức chuyên môn ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến mức độ cao còn thấp, hệ thống lỗi kỹ thuật, liên thông chưa đồng bộ. Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc… Lãnh đạo các Sở, ngành đã giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng nội dung cụ thể của các xã.

Bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Tổ trưởng Tổ công tác số 4 kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Tổ trưởng Tổ công tác số 4 ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các xã đoàn công tác đã đến kiểm tra. Các xã đã tập trung triển khai mọi mặt hoạt động công tác và đã đạt được một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh. Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng các danh hiệu văn hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân; nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để cùng tập trung giải quyết. Ưu tiên giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu giải pháp phù hợp để điều động, biệt phái công chức hỗ trợ các xã còn thiếu, yếu, cơ cấu bất hợp lý nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nhất là ở những lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường, công nghệ thông tin,… bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu phương án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 05/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An và chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu bố trí, sắp xếp trụ sở, tài sản công, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 nguồn ngân sách huyện để chuyển về ngân sách tỉnh đối với dự án giao Sở, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư và chuyển về ngân sách xã đối với dự án giao UBND xã làm chủ đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND các xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Tăng cường tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức tại địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp. Sở Công Thương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ UBND các xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, trong đó quan tâm công tác quản lý, phát triển chợ, an toàn thực phẩm. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ động phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị quản trị kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để triển khai chia sẻ, kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu…

