Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Mỹ và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Dự lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT; Dương Đình Chỉnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Nghi Lộc; lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo huyện Nghi Lộc, lãnh đạo xã Nghi Mỹ qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã nhà.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố quyết định xã Nghi Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc là xã thuộc vùng bán sơn địa nằm ở phía tây của huyện Nghi Lộc. Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, cùng với những biến động của lịch sử dân tộc, vùng đất này đã trải qua nhiều thay đổi về địa giới hành chính với những tên gọi khác nhau.

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Nghi Mỹ Nguyễn Thế Bân khai mạc buổi Lễ

Đầu năm 1954 các đơn vị hành chính xã, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận được củng cố kiện toàn sắp xếp lại. Huyện Nghi Lộc từ 13 xã ban đầu, chia thành 38 xã. Xã Phúc Hòa đ­ược chia thành xã Nghi Mỹ và xã Nghi Công. Tên xã Nghi Mỹ có từ đó và ổn định cho đến ngày nay.

Nghi Mỹ hiện nay có diện tích đất tự nhiên là 1.057 ha. Toàn xã có 1.370 hộ; dân số gần 6.000 người, đư­ợc phân bổ ở 6 xóm. Đảng bộ có 283 đảng viên và 12 Chi bộ. Nhìn tổng thể địa hình, Nghi Mỹ là giao điểm trung tâm của 9 xã vùng phía tây của huyện Nghi Lộc.

Xã Nghi Mỹ hiện nay đ­ược hợp thành bởi 3 làng gốc đó là Mỹ Hòa, Phù Thạch, Tràng Đề, một bộ phận nhân dân xã Nghi Khánh lên tái định cư­ năm 1964 và một phần giáo viên của Trường PTTH Nghi Lộc 2. Trước đây toàn xã có 13 xóm, sau khi sáp nhập còn lại 6 xóm.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Mỹ Bùi Sỹ Cường trình bày Diễn văn kỷ niệm đã ôn lại truyền thống, những dấu mốc lịch sử về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển xã Nghi Mỹ trong suốt 70 năm qua.

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Nghi Mỹ là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, căm thù giặc của dân tộc ta. Trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, lớp lớp con em Nghi Mỹ đã lần lượt lên đường tham gia kháng chiến cứu quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả, Nghi Mỹ luôn có những người con ưu tú đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, đất nước vang khúc ca khải hoàn, toàn xã có 101 liệt sỹ, 6 tử sỹ đã hy sinh anh dũng trên các chiến trường; có 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 86 thương binh, 16 bệnh binh, 9 người bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, xã Nghi Mỹ còn vinh dự, tự hào là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, khoa bảng. Dưới chế độ phong kiến, Nghi Mỹ có nhiều người đỗ đạt, làm rạng danh cho dòng họ và quê hương. Trên địa bàn xã hiện còn bảo tồn được hệ thống di tích lịch sử văn hóa, tâm linh phong phú như: Đình Mỹ Hòa, Chùa Tràng Đề, Chùa Phù Thạch, Đền thờ Bà Trường Xuân công chúa; Đền Rú Thần, Đền Bàn Thổ, Đền Ông Đá; Đền Ông Hào; Đền Bà Chúa Cung, Đền Chốc Bộc…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thưởng xã Nghi Mỹ 01 công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển xã Nghi Mỹ thời gian qua

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xã Nghi Mỹ có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao

Dịp này, Huyện ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc tặng Bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ và Nhân dân xã Nghi Mỹ 70 năm xây dựng, đổi mới, phát triển” và 01 công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Thanh Tùng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong xây dựng, phát triển xã Nghi Mỹ và có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao

Đối với Chương trình xây dựng NTM, ngay sau khi đạt chuẩn NTM, xã bắt tay ngay vào xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó lấy đầu tư kết cấu hạ tầng đi trước để làm đòn bẩy phát triển cho các lĩnh vực khác. Xã tập trung thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án đã và đang triển khai thực hiện ở nông thôn. Phát huy tối đa nội lực của cộng đồng dân cư theo tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ", thực hiện xây dựng NTM nâng cao toàn xã đã huy động được trên 220 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 70 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân đã hiến trên 8.000 m2 đất, gần 10 ngàn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa xóm.

Cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ, kiên cố đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Thiết chế văn hóa thể thao cũng được đầu tư, nâng cấp và cải tạo một cách đồng bộ, nhà văn hóa xã đạt chuẩn. Các xóm có các sân thể thao tại khu vực trung tâm xóm như bóng chuyền, cầu lông, các dụng cụ thể thao ngoài trời… 5/6 xóm có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", nhất là xây dựng các danh hiệu “Gia đình văn hóa” “làng văn hóa”, cơ quan, đơn vị, dòng họ đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được nhân dân quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội và công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo. Xã thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách, ổn định đời sống nhân dân thông qua đẩy mạnh các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Hộ nghèo giảm dần theo các năm và đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 0,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 56,4 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm chăm lo công tác quốc phòng, an ninh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023 Đảng bộ và chính quyền xã được Huyện ủy và UBND huyện xếp loại hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiêu biểu. Xã Nghi Mỹ được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 26/12/2023.

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn