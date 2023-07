Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm Đồn biên phòng Thông Thụ tại Nghệ An

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm Đồn biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong



Sau khi nghe Đồn trưởng Đồn biên phòng Thông Thụ Nguyễn Thành Trung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, đường biên, cột mốc trên địa bàn đứng chân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới, luôn giữ vững ổn định tình hình chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đặc biệt là công tác giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bản làng vùng biên ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm Bộ Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm gia đình bà Vi Thị Mai - một trong những hộ nghèo huyện Quế Phong



Đồn biên phòng Thông Thụ đóng quân trên địa bàn xã Thông Thụ, được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An giao quản lý 13 bản của xã Thông Thụ, với trên 1.000 hộ dân và gần 6.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đây là một trong những xã khó khăn nhất của huyện biên giới Quế Phong.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thông Thụ; ân cần thăm hỏi sức khỏe, công tác và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát biên phòng Mường Phú thuộc Đồn biên phòng Thông Thụ; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong



Tại huyện Quế Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng trao quà cho 2 gia đình hộ gia đình nghèo là bà Vi Thị Mai và ông Quang Văn Lát ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ.

