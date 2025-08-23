Apple sắp khai tử tính năng trên iPhone chỉ sau 2 năm

Một người dùng Weibo cho biết Apple có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn tính năng điều khiển camera trên iPhone 18 series, biến iPhone 17 trở thành dòng sản phẩm cuối cùng sở hữu nút camera chuyên dụng. Tuy nhiên, một nguồn tin đáng tin cậy khác trên MacRumors lại bác bỏ thông tin này khi cho biết Apple đang có kế hoạch đơn giản hóa nút bấm thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Nút điều khiển camera mới chỉ được Apple khai sinh vào mùa thu năm 2024.

Những báo cáo này đặc biệt quan trọng bởi Apple đã gây bất ngờ khi bổ sung thêm một nút bấm mới trong dòng iPhone 16 vào năm ngoái sau nhiều năm loại bỏ các nút bấm và cổng kết nối. Nếu Apple quyết định loại bỏ tính năng này chỉ sau 2 năm, đây được coi là một thất bại lớn mà công ty muốn tránh. Bất chấp kết quả ra sao, điều này cho thấy Apple thực sự đang nghiêm túc xem xét các bước tiếp theo cho nút điều khiển camera.

Giải thích cho lý do khai tử nút điều khiển camera, người dùng Weibo Setsuna Digital cho rằng chi phí cho nút bấm phức tạp và nhạy cảm với áp suất này quá cao, không phù hợp với mục tiêu cắt giảm chi phí mà nhà sản xuất iPhone hướng đến. Kết quả là, Apple có thể phải loại bỏ cảm biến điện dung để chuyển sang chỉ sử dụng cảm biến áp suất.

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn và tác động của thuế quan, Apple có thể sẽ phải chịu áp lực lớn hơn trong việc kiểm soát chi phí. Nếu công ty có thể tiết kiệm chi phí bằng cách cắt giảm nút điều khiển camera sẽ mang đến lợi thế cho doanh nghiệp và giúp giữ giá iPhone ổn định.

Nhưng nếu Apple vẫn giữ nguyên thiết kế này, giá iPhone 18 có thể tăng hơn nữa sau khi công ty đã điều chỉnh giá iPhone 17 tăng thêm khoảng 50 USD (nếu tin đồn gần đây chính xác).

Dĩ nhiên, với việc iPhone 18 vẫn còn hơn một năm nữa mới ra mắt, rất nhiều điều có thể thay đổi trước thời điểm đó. Sự chú ý hiện tại đang đổ dồn vào sự kiện ra mắt iPhone 17 mà Apple dự kiến tổ chức vào ngày 9/9 tới đây. Tại sự kiện này, người hâm mộ được cho là nóng lòng chờ đợi xem Apple sẽ công bố điều gì về nút điều khiển camera trên mẫu điện thoại mới.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn