Tiền vệ tuyển Việt Nam nhập viện sau pha va chạm nguy hiểm tại V-League

Tối 20/8, Thể Công Viettel tiếp đón Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 2 V-League. Phút 36, trong một tình huống tranh chấp quyết liệt giữa Văn Khang và cầu thủ đối phương, tiền vệ sinh năm 2003 bị va chạm trực tiếp và nằm sân trong đau đớn. Ngay lập tức đội ngũ y tế vào sân sơ cứu. Khi tình hình không cải thiện, HLV Popov buộc phải rút Văn Khang khỏi sân, thay bằng Đặng Văn Trâm.

Quan sát cho thấy cầu thủ trẻ bị một vết rách khá sâu ở vùng miệng, phải dùng băng cố định tạm thời để tránh chảy máu. Không lâu sau, Văn Khang được đưa lên xe cấp cứu và chuyển thẳng đến bệnh viện để khâu vết thương, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của chàng tiền vệ trẻ.

Sự cố này gợi nhớ đến chấn thương nghiêm trọng mà trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp phải cách đây 2 hôm trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và BG Pathum ở Cúp C1 Đông Nam Á, sau đó trung vệ của CAHN phải khâu tới 14 mũi. Chính vì vậy, ban huấn luyện Thể Công Viettel tỏ ra đặc biệt thận trọng với tình trạng của Văn Khang, đồng thời điều chỉnh chiến thuật để bù đắp sự thiếu vắng của cầu thủ trụ cột tuyến giữa.

Dù mất đi một mắt xích quan trọng, Thể Công Viettel vẫn duy trì nhịp tấn công chủ động, liên tục tạo sức ép về phía khung thành Công an TP.HCM. Nỗ lực của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Pedro Henrique trên chấm phạt đền. Không dừng lại ở đó, trong hiệp 2, tân binh Damian Vũ và Lucao lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 3-0, khẳng định sự vượt trội và tinh thần quyết tâm của đội bóng áo lính dù gặp khó khăn về nhân sự.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: bongdadoisong.vn