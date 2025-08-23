Người lớn nên tẩy giun bao lâu một lần?

Người lớn nên tẩy giun định kỳ để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock.

Giun là loài ký sinh trùng sống trong đường ruột, dễ xâm nhập qua thức ăn, nước uống hoặc môi trường kém vệ sinh. Ở Việt Nam, điều kiện an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, thói quen ăn đồ tái sống, uống nước không đun sôi, hay phơi nhiễm qua bụi và ruồi nhặng khiến cả trẻ em lẫn người lớn đều có nguy cơ nhiễm giun cao. Các loại thường gặp là giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim và giun lươn.

Tác hại của giun đường ruột

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm giun ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe dinh dưỡng: gây thiếu máu do mất sắt, viêm và tắc ruột, tiêu chảy, giảm khả năng tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Các nghiên cứu cho thấy việc tẩy giun định kỳ giúp giảm rõ rệt gánh nặng bệnh tật do giun truyền qua đất.

Bao lâu nên tẩy giun một lần?

WHO khuyến cáo, tại các khu vực có tỷ lệ nhiễm giun từ 20% đến dưới 50%, người dân nên tẩy giun mỗi năm một lần. Nếu tỷ lệ nhiễm vượt quá 50%, tần suất cần tăng lên hai lần mỗi năm (mỗi 6 tháng/lần).

Riêng phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý: trong 3 tháng đầu không nên dùng thuốc; từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định thuốc an toàn để phòng thiếu máu và các biến chứng do giun gây ra.

Liều lượng và thời điểm dùng thuốc

Liều khuyến nghị phổ biến là albendazole 400 mg hoặc mebendazole 500 mg, uống một liều duy nhất.

Người dùng có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào, bụng no hay đói. Tuy nhiên, để giảm tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, nên uống sau bữa sáng; còn để tăng hiệu quả diệt giun, có thể uống sau bữa tối khoảng 2 giờ hoặc vào sáng sớm khi bụng đói.

Những lưu ý khi tẩy giun

ThS.BS Nguyễn Quốc Thái, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết giun sán chủ yếu lây qua đường tiêu hóa, trong đó bàn tay là trung gian quan trọng. Vì vậy, cần tẩy giun đồng loạt cho cả gia đình để đạt hiệu quả.

Sau khi uống thuốc, người dân thường xuất hiện triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, nổi mề đay… nhưng sẽ tự giảm. Tuy nhiên, nếu tình trạng nặng hơn với sốt, nôn nhiều, mệt rã rời, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Lưu ý, để tránh tái nhiễm các loại giun, người dùng nên giữ gìn vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, thường xuyên làm sạch môi trường sống như: diệt ruồi, muỗi, gián trong khu vực sinh sống, dùng thức ăn sạch, được nấu chín kỹ, rửa tay trước mỗi lần dùng bữa, hay ăn uống.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn