Doanh nghiệp BĐS thu 2.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ ở Nghệ An có gì đặc biệt?

Ngày 13/8 vừa qua, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) đã phát hành ra thị trường trong nước 6.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, thời gian đáo hạn rơi vào tháng 8/2031. Lãi suất trái phiếu ở mức 9,2%/năm.

Đáng chú ý, tên tuổi công ty này mới bắt đầu nổi lên khi huy động trái phiếu thời gian gần đây. Đặc biệt, từ ngày 17/7/2025 đến nay, tức là chưa đầy 1 tháng, Bất động sản Thành Vinh đã thực hiện đến 4 đợt huy động qua trái phiếu.

Cụ thể, ngày 17/7, công ty bất động sản này huy động 500 tỷ đồng trái phiếu. Công ty huy động tiếp 600 tỷ đồng vào ngày 23/7 và 300 tỷ đồng vào ngày 1/8/2025.

Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn dài, thời gian đáo hạn vào năm 2031- 2032 và lãi suất đều 9,2%/năm.

Như vậy tổng cộng sau 4 đợt phát hành, Bất động sản Thành Vinh đã huy động được 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu doanh nghiệp. Chỉ riêng khoản vay trái phiếu này đã gấp 2,2 lần vốn điều lệ của công ty.

BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Star Thái Hòa. Dự án tọa lạc tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ảnh CĐT.

Đợt phát hành gần nhất của Bất động sản Thành Vinh diễn ra chỉ sau 1 ngày công ty này thực hiện mua vào hơn 6,5 triệu cổ phiếu VUA của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers, qua đó trở thành cổ đông lớn sở hữu hơn 19,3% vốn của công ty chứng khoán này.

Bất động sản Thành Vinh của ai?

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh được thành lập tháng 10/2018; trụ sở tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (cũ).

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập có CTCP Bất động sản Hano - Vid (Hano - Vid) góp 90%, Tổng Giám đốc Lê Đức Đông góp 5% và ông Phạm Tiến Đạt.

Tháng 1/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 555 tỷ đồng vào tháng 2/2019.

Từ tháng 1/2022, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của BĐS Thành Vinh. Tháng 3/2024, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng.

Ngày 29/10/2024, BĐS Thành Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, nay là ROX Group) ký Hợp đồng mua bán số 206/HĐ/TNR-TV liên quan đến việc chuyển nhượng 29 căn biệt thự thuộc Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị- Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh (cũ).

Đến ngày 14/1/2025, BĐS Thành Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Việt Nam) tiếp tục ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 1401/2025/HĐCNPVG/TNR-TV về việc chuyển nhượng 99,586% vốn góp tại Công ty Oleco - NQ.

Sau khi nhận chuyển nhượng, BĐS Thành Vinh trở thành công ty mẹ nắm 99,586% vốn điều lệ (tương đương 684,5 tỷ đồng vốn góp) tại Công ty TNHH Oleco-NQ (Oleco-NQ). Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng Giám đốc BĐS Thành Vinh cũng đồng thời làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Oleco - NQ. Đến tháng 3/2025, BĐS Thành Vinh mang toàn bộ phần vốn góp này để thế chấp tại ngân hàng.

Đáng chú ý, BĐS Thành Vinh từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.

Không chỉ cùng thuộc hệ sinh thái ROX Group do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nguyệt Hường gây dựng, 3 pháp nhân Hano-Vid - BĐS Thành Vinh và Oleco-NQ còn làm chủ đầu tư hoặc "bắt tay" nhau thực hiện nhiều dự án bất động sản đình đám.

Cụ thể, BĐS Thành Vinh là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An.

TNR Stars Thái Hòa nằm trong dự án có tổng diện tích 28,96 ha, mật độ xây dựng 44%. Dự án được thiết kế xây dựng với mô hình shophouse, shopvilla, liền kề và biệt thự, sở hữu 2 tiểu khu Long Sơn & Thiên Long.

Trong đó, tiểu khu Long Sơn có diện tích 23.821 m2, với các sản phẩm shophouse và nhà phố, số lượng 110 lô, có diện tích từ 126 - 172 m2.

Tiểu khu Thiên Long có diện tích 56.874 m2, sở hữu những tuyến phố đi bộ kết nối cảnh quan nội khu gồm 116 lô shophouse – nhà phố; biệt thự song lập 54 lô; biệt thự đơn lập 20 lô.

Còn Hano-Vid được thành lập năm 2010 bởi ba pháp nhân là: CTCP Dệt Hà Đông, Tổng CTCP Dệt may Hà Nội và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group, tiền thân của TNG Holdings) với vốn điều lệ ban đầu là 771,5 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 3.544 tỷ đồng lên gần 4.886 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Đạt (SN 1985).

Hano-Vid ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản với việc triển khai thành công một số dự án như: TNR GoldSilk Complex (Hà Nội), TNR Stars Đông Triều (Quảng Ninh), TNR Stars Đông Mai (Quảng Ninh),...

Bên cạnh đó, Hano-Vid cùng Oleco - NQ hợp tác triển khai nhiều dự án. Hồi tháng 6/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định chấp thuận Liên danh Oleco-NQ và Hano-Vid là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Lộc Tân, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc cũ (giai đoạn 1).

Đến tháng 1/2024, UBND tỉnh Hưng Yên (cũ) ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 chấp thuận liên danh Oleco-NQ - Hano-VID và Công ty Cổ phần May Diêm Sài Gòn là nhà đầu tư thực hiện Dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên"...

