Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh H.Ngọc

Cùng dự về phía Đoàn giám sát có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh – Phó Trưởng Đoàn; các thành viên Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nêu rõ, tỉnh Nghệ An đã triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia nhanh chóng, kịp thời và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 309/411 xã đạt nông thôn mới, chiếm 78,15% tổng số xã trên địa bàn; có 53 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 7 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí cả tỉnh đạt 16,98 tiêu chí/xã, tăng 0,46 tiêu chí/xã so với năm 2020 (16.62/xã). Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,39%, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 3,63%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thừa nhận, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện ở các cấp còn chưa đồng bộ, nhất là ở cấp huyện, cấp xã còn nhiều lúng túng. Tỷ lệ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp, nhất là giải ngân vốn sự nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng tỉnh Nghệ An

Các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao Nghệ An là một trong số các địa phương đi đầu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kết quả đạt được rất đáng tự hào. Do vậy, báo cáo của tỉnh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nội dung bài học kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, hiệu quả tại địa phương. Các thành viên Đoàn giám sát cũng lưu ý, công tác giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ giảm nghèo vẫn vượt mục tiêu đề ra. Do đó, tỉnh cần rà soát kỹ hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, đánh giá thực chất công tác giảm nghèo.

Các thành viên Đoàn giám sát

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 Chương trình, đến nay đã hơn 2 năm triển khai thực hiện, qua thực tế làm việc tại một số địa phương nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, kết quả đạt được của Chương trình vẫn chưa như kỳ vọng, nhất là việc phân bổ, giải ngân vốn từ ngân sách trung ương, địa phương đạt thấp và việc bố trí vốn đối ứng, huy động nguồn lực từ Nhân dân còn chậm.

Toàn cảnh cuộc làm việc