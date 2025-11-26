Philippines bắt 7 người bị cáo buộc tham nhũng liên quan các dự án kiểm soát lũ

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm qua (25/11) thông báo 7 người đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt tại quốc gia này.

Philippines điều tra về vụ bê bối tham nhũng lan rộng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt. Ảnh: Philstar

Vụ bắt giữ diễn ra 2 tháng sau khi Tổng thống Marcos thành lập một ủy ban điều tra vụ bê bối mà Bộ Tài chính ước tính gây thiệt hại cho đất nước lên tới 118,5 tỷ peso (2 tỷ USD). Những nghi phạm này nằm trong số hơn một chục người bị một tòa án chống tham nhũng đặc biệt, truy tố trong cuộc điều tra đầu tiên, trong số nhiều cuộc điều tra dự kiến ​ diễn ra, liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng được gọi là " dự án ma". Ông Marcos cho biết hai nghi phạm bị truy nã đã sẵn sàng đầu hàng, trong khi 7 người khác vẫn đang lẩn trốn, cảnh báo rằng bất kỳ ai giúp những kẻ này lẩn trốn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp báo với các quan chức Cục Quản lý Nhà tù và Hình phạt (BJMP) tại Nhà tù thành phố New Quezon, nơi 6 trong số 8 quan chức công trình công cộng bị buộc tội đang bị giam giữ, Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền Địa phương Jonvic Remulla cho biết “những nhân vật lớn” sẽ sớm xuất hiện và họ sẽ bị đối xử như những người khác. Một số nghi phạm hoặc bị cáo buộc vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài, bao gồm cả Qatar và Mỹ. Ông cho biết họ có thời hạn đến ngày mai để đầu thú tại Đại sứ quán Philippines gần nhất.

Quyền Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines, Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr., cũng đưa ra cảnh báo tương tự và ra lệnh cho Nhóm Điều tra và Phát hiện Tội phạm cùng các đơn vị cảnh sát khác, thực hiện lệnh bắt giữ để chuẩn bị các vụ án hình sự đối với những người bị phát hiện đang dung túng cho những kẻ bỏ trốn.

Cục Quản lý Nhà tù và Hình phạt (BJMP) cho biết, những người bị giam giữ sẽ được hưởng cùng chế độ ăn uống, dịch vụ và đặc quyền như những người bị giam giữ khác. Họ sẽ bị giam giữ trong một phòng giam và được tiếp cận các dịch vụ y tế nội trú 24/24.

Tác giả: Phạm Hà

Nguồn tin: vov.vn