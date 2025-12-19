Peter Arnett - người kể chuyện Việt Nam cho thế giới, vừa ra đi ở tuổi 91

Nhà báo huyền thoại Peter Arnett với hơn 3.000 bài báo về cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam - Ảnh: AFP

Đài ABC News dẫn nguồn từ Hãng thông tấn AP ngày 18-12 cho biết ông Peter Arnett - phóng viên đoạt giải Pulitzer, người đã dành nhiều thập kỷ đưa tin trực tiếp từ các vùng chiến sự trên thế giới, từ những cánh đồng lúa ở Việt Nam đến sa mạc ở Iraq - đã qua đời tại Newport Beach ở tuổi 91.

Con trai ông, Andrew Arnett, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17-12, bên cạnh bạn bè và người thân. Trước đó, ngày 13-12, ông nhập viện để nhận sự chăm sóc cuối đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Ông Peter Arnett là phóng viên Mỹ gốc New Zealand. Ông giành giải Pulitzer năm 1966 ở hạng mục Báo chí Quốc tế nhờ loạt bài đưa tin về Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam cho The Associated Press (AP).

Trong thời gian làm phóng viên cho AP, ông đặc biệt nổi bật với các bản tin Việt Nam từ năm 1962 đến khi chiến tranh kết thúc năm 1975.

Ông ở lại Việt Nam đến năm 1975 và thay vì tiêu hủy hồ sơ văn phòng theo lệnh từ trụ sở New York, ông Arnett đã đưa chúng về căn hộ của mình, tin rằng những tài liệu này sẽ có giá trị lịch sử. Ngày nay, các hồ sơ đó đang được lưu giữ tại kho lưu trữ của AP.

Sau Việt Nam, ông Arnett tiếp tục đưa tin từ nhiều điểm nóng khác trên thế giới, bao gồm Iraq, và làm việc cho Đài CNN, nơi ông tiếp tục chứng minh bản lĩnh và sự trung thực trong nghề báo.

Ông cũng cho ra đời cuốn hồi ký Live from the Battlefield (Từ chiến trường khốc liệt), ghi lại những trải nghiệm và suy ngẫm sâu sắc về nghề báo chiến trường. Ra mắt tại Mỹ năm 1995, cuốn sách ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của độc giả và liên tục được tái bản.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn