Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia và Thái Lan làm trung gian hòa giải

Trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn đang diễn ra, Trung Quốc hôm nay (18/12) đã cử Đặc phái viên phụ trách vấn đề châu Á đến hai nước để làm trung gian hòa giải. Thông báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào đêm muộn ngày 17/12.

Người dân Campuchia ở vùng biên giới đi sơ tán. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông cáo đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dưới hình thức hỏi đáp, người phát ngôn bộ này cho biết, là láng giềng thân thiện và bạn bè của Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc dành sự quan tâm cao độ đối với xung đột biên giới hiện nay giữa hai nước và đã liên tục thuyết phục con thoi giữa hai bên, tích cực phát huy vai trò thúc đẩy giảm leo thang và hạ nhiệt tình hình theo cách riêng của mình.

Người phát ngôn tuyên bố, ngày 18/12, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á sẽ một lần nữa thực hiện các chuyến thăm con thoi đến Campuchia và Thái Lan để làm trung gian hòa giải, thúc đẩy hai bên tìm tiếng nói chung, nhanh chóng thiết lập lại hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 17/12 tái xác nhận các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến nhóm họp tại Kuala Lumpur vào ngày 22/12 tới nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Cuộc họp do Malaysia và ASEAN khởi xướng này vốn được lên kế hoạch vào ngày 17/12 sau các cuộc tham vấn của Thủ tướng Anwar và những người đồng cấp Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, sau đó đã phải hoãn đến ngày 22/12.

Thủ tướng Malaysia cho biết thêm, Thái Lan và Campuchia cũng đã nhất trí về việc triển khai một nhóm quan sát viên ASEAN và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Malaysia sẽ đến biên giới hai nước trong vài ngày tới để tiếp tục đối thoại.

Xung đột trên biên giới Thái Lan - Campuchia đã bước sang tuần thứ hai, khi cả hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, tính đến 17/12, xung đột đã khiến 19 binh sĩ và 19 dân thường nước này thiệt mạng, trong khi hơn 270.000 người phải đi sơ tán.

Còn theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, tính đến ngày 17/12, đã có 17 thường dân nước này thiệt mạng, 77 người bị thương. Cuộc xung đột cũng đã khiến hơn 130.000 gia đình với khoảng 438.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn