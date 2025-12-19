Tham mưu trưởng Thái Lan: 'Chúng tôi không có ý định xâm lược Campuchia'

Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan Chaiyapruek Duangpraphat - Ảnh: NATION THAILAND

Theo báo Nation Thailand, ngày 17-12, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chaiyapruek Duangpraphat, đã trình bày chiến lược quân sự của Bangkok trong cuộc xung đột biên giới đang diễn ra với Campuchia.

Giải thích về mục tiêu "vô hiệu hóa năng lực quân sự" của Campuchia, tướng Chaiyapruek nhấn mạnh điều Thái Lan hướng đến không phải xâm lược hay chiếm đóng, mà là giảm thiểu khả năng tác chiến của đối phương đến mức không còn đe dọa lâu dài đối với Thái Lan.

"Chúng tôi cần vô hiệu hóa khả năng gây chiến tranh của Campuchia để giảm thiểu rủi ro và đe dọa cho những người Thái Lan sống ở biên giới. Chúng tôi không có ý định xâm lược. Dù có đủ năng lực quân sự để làm điều đó nếu cần, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi vẫn là tạo ra môi trường để người dân được sinh sống an toàn lâu dài", ông Chaiyapruek khẳng định trong cuộc phỏng vấn.

Chia sẻ về việc Campuchia sử dụng công nghệ hiện đại, bao gồm hệ thống tên lửa chống tăng GAM-102 LR do Trung Quốc sản xuất và mới triển khai năm 2025, tướng Chaiyapruek thừa nhận Phnom Penh đã tăng cường đáng kể năng lực quân sự.

Ông đặt câu hỏi: "Nhìn vào ngân sách của Campuchia, khó có khả năng họ đủ tiền mua những thiết bị quân sự hiện đại như vậy. Điều này đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của số vũ khí này".

Bình luận về tin đồn Campuchia sử dụng lính đánh thuê, ông Chaiyapruek khẳng định đến lúc này vẫn chưa có thông tin xác thực nào. Quân đội Thái Lan vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan an ninh, chính quyền địa phương và đồng minh nước ngoài để theo dõi và xác nhận thông tin này.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan khẳng định: "Chúng tôi không có ý định xâm lược Campuchia. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan cho những thế hệ sau này".

Campuchia nói không dùng lính nước ngoài

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: AFP

Ngày 18-12, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen công khai bác bỏ thông tin có người nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ của Campuchia.

Ông Hun Sen khẳng định trên mạng xã hội: "Để bảo vệ danh dự của Campuchia cũng như của Nga và những người nước ngoài bị cáo buộc, tôi xin làm rõ: Campuchia không có công dân Nga hay công dân nước ngoài nào tham gia chiến đấu trên chiến trường hoặc làm cố vấn quân sự cho quân đội Campuchia".

Cựu Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh thêm rằng từ khi Cơ quan chuyển tiếp Liên hợp quốc tại Campuchia (UNTAC) rút đi vào năm 1993, Campuchia không có quân đội nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ, ngoại trừ binh sĩ tham gia các cuộc tập trận chung.

Thông tin này bắt nguồn từ một số bản tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội Thái Lan hoặc nước khác, trong đó khẳng định có công dân Nga và nước khác đang chiến đấu cho Campuchia.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn