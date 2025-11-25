Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, sơ tán hàng loạt ở Philippines: Nguy cơ bão mới sát Việt Nam

Cư dân dọc theo sông Cotcot (Liloan, tỉnh Cebu, Philippines) được sơ tán đến Trường trung tâm Liloan từ rạng sáng 24-11 - Ảnh: CEBU DAILY NEWS

Theo Cơ quan thông tấn Philippines (PNA), ngày 24-11, áp thấp nhiệt đới Verbena đã gây mưa vừa đến mưa to trên diện rộng tại vùng Caraga nước này, buộc nhiều địa phương tạm dừng giao thông đường biển và cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), sáng 24-11 (giờ địa phương), tâm áp thấp nhiệt đới Verbena cách Surigao City 330km về phía đông, với sức gió 45km/h, và giật đến 55km/h.

Theo báo Gulf News, Verbena dự kiến sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc, có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 36 giờ tới.

Tín hiệu cảnh báo gió bão cấp độ 1 (TCWS No. 1) lập tức được ban hành tại Dinagat Islands, Surigao del Norte (gồm Siargao và Bucas Grande), cùng nhiều khu vực phía bắc Surigao del Sur và Agusan del Norte. Hội đồng Quản lý thiên tai khu vực Caraga cũng đã nâng mức cảnh báo từ trắng lên xanh.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đã tạm thời ngừng hoạt động các tàu thuyền. Riêng tàu RORO trên 300 tấn chỉ được phép vận hành sau 12 tiếng kể từ khi cảnh báo được ban hành và không được chở hành khách, ngoại trừ tài xế chở hàng.

Ngoài ra hầu hết các tỉnh bị ảnh hưởng đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Tại Surigao del Norte, Thống đốc Robert Lydon Barbers thông báo chính quyền các địa phương được tự quyết cho học sinh học hoặc nghỉ tùy theo tình hình.

Khu vực Agusan del Norte cũng đình chỉ làm việc tại cơ quan tỉnh và tạm dừng học ở cả trường công và tư, riêng lực lượng cứu hộ phải thường trực và phối hợp với các cơ quan.

Trong khi đó, từ rạng sáng 24-11, lệnh sơ tán trước đã được ban hành đối với cư dân gần sông Cotcot (Liloan, tỉnh Cebu). Chính quyền địa phương cho biết cho đến nay họ đã di dời ít nhất 137 người, bao gồm cả trẻ em, theo báo Cebu Daily News.

Chính quyền các địa phương đồng thời khuyến cáo người dân - đặc biệt là những hộ ven biển - cần cảnh giác và theo dõi tình hình thời tiết.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn