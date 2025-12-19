Trung Quốc phủ nhận cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột Campuchia - Thái Lan

Phản ứng trước cáo buộc cho rằng quân đội Thái Lan đã tịch thu vũ khí do Trung Quốc sản xuất từ ​​các vị trí của Campuchia khi các cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước tái bùng phát, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ hy vọng các bên liên quan không đưa ra những suy đoán chủ quan và cường điệu ác ý.

Người dân Campuchia sơ tán khỏi một khu vực chiến sự giữa nước này và Thái Lan. Ảnh: Agency Kampuchia Presse.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp Thái Lan và Campuchia hôm qua, cũng kêu gọi hai bên ngừng bắn ngay lập tức và chỉ trích “thông tin sai lệch” mà ông cho là nhằm mục đích bôi nhọ mối quan hệ của Trung Quốc với hai nước.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện cho hòa bình, đồng thời kêu gọi cả hai nước bảo vệ sự an toàn cho các dự án và nhân sự của Trung Quốc. Trung Quốc tuần trước đã cảnh báo công dân Trung Quốc rời khỏi khu vực giao tranh tại biên giới Thái Lan và Campuchia.

Tác giả: Văn Huy

Nguồn tin: vov.vn