Công tố viên đề nghị án chung thân với kẻ bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

Bị cáo Tetsuya Yamagami, người ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo năm 2022 - Ảnh: MAINICHI

Theo báo Mainichi, bị cáo Tetsuya Yamagami thừa nhận đã sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại phiên tòa ở Tòa án quận Nara, cho biết bị cáo mang mối hận với Giáo hội Thống Nhất (Unification Church) vì gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ do mẹ ông quyên góp số tiền lớn cho tổ chức tôn giáo này.

Dự kiến phán quyết sẽ được tuyên vào ngày 21-1-2026.

“Không có chỗ cho sự khoan hồng”, công tố viên nhấn mạnh trong phần luận tội cuối cùng đối với bị cáo 45 tuổi, người bị cáo buộc đã dùng súng tự chế bắn chết ông Abe, khi cựu Thủ tướng đang phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản vào ngày 8-7-2022.

Công tố cho rằng dù tuổi thơ của bị cáo Yamagami “rõ ràng là bất hạnh”, nhưng điều đó không liên quan đến hành vi phạm tội và bị cáo là người trưởng thành, đủ khả năng “phân biệt đúng sai”.

Tại phiên tòa theo mô hình thẩm phán nhân dân, bị cáo Yamagami khai ban đầu nhắm vào lãnh đạo Giáo hội Thống Nhất là bà Han Hak Ja, nhưng do đại dịch COVID-19 khiến bà khó đến Nhật Bản. Sau đó bị cáo chuyển mục tiêu sang ông Abe - người từng gửi video tới một sự kiện do một nhóm có liên hệ chặt chẽ với giáo hội này tổ chức.

Bị cáo Yamagami nói tin rằng ông Abe là “trung tâm của sự can dự chính trị của Giáo hội Thống Nhất” tại Nhật Bản. Thực tế, ông Abe vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn ngay cả sau khi từ chức năm 2020.

Công tố phản bác rằng việc đổi mục tiêu sang ông Abe là một “bước nhảy vọt trong lập luận”, và hành động của Yamagami “cực kỳ thiển cận, thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với sinh mạng con người”.

Luật sư bào chữa cho biết bị cáo Yamagami oán hận giáo hội vì mẹ ông đã quyên góp 100 triệu yen (khoảng 640.000 USD), khiến gia đình phá sản - yếu tố cần được cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa cũng tiết lộ mẹ bị cáo Yamagami gia nhập tổ chức tôn giáo này năm 1991, sau khi chồng bà tự sát năm 1984. Bản thân bị cáo từng tìm cách tự sát năm 2005, còn anh trai cũng đã tự kết liễu đời mình năm 2015 vì bất mãn các khoản quyên góp lớn của mẹ.

Trước phần luận tội cuối cùng của công tố, luật sư đại diện cho bà Akie Abe, vợ ông Abe, đã đọc tuyên bố thay bà.

“Cái chết đột ngột của chồng khiến tôi quá đỗi bàng hoàng. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cảm giác như sống trong một giấc mơ suốt một thời gian dài. Tôi đề nghị bị cáo phải thành tâm chuộc lỗi cho tội ác của mình”, bà Akie viết trong tuyên bố.

Bà không có mặt tại phiên tòa ngày 18-12.

Tác giả: Triều Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn