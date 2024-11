Phát hiện trăn khổng lồ trong sân trường học

Loài bò sát này được phát hiện đang trườn qua các bụi cây gần bức tường tại Trường Piyamart ở Phayao (Thái Lan) vào ngày 7/11, khiến các giáo viên phải báo cáo với lực lượng chức năng.

Đoạn phim cho thấy những nhân viên cứu hộ đã bắt được con rắn dài 13ft (4 mét). Nó được đặt trong một cái bao và sẽ được thả trở lại tự nhiên.

Trăn gấm được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á. Chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí ở các thành phố, khiến chúng không ít lần "chạm trán" con người.

Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

