Clip: Rợn người cảnh dùng tay không bắt trăn khổng lồ trên trần nhà

Mới đây, một gia đình ở Brisbane phát hiện ra con trăn khi họ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trần nhà. Họ đã gọi cho một người thợ bắt rắn có kinh nghiệm.

Sau khi tới nơi, người thợ bắt rắn đã ngay lập tức tiến hành loại bỏ con vật nguy hiểm ra khỏi căn nhà của người dân. Đoạn video về quá trình loại bỏ con trăn to lớn đã đăng tải lên trang mạng xã hội Facebook, cho thấy sự liều lĩnh của người thợ bắt rắn khi đối mặt với tình huống nguy hiểm mà không cần dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn