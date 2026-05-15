Phạt Công ty chăn nuôi Bình Sơn 408 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn

Chất thải từ trang trại lợn xả thẳng ra môi trường

Kết quả kiểm tra cho thấy, nước thải phát sinh từ khu chăn nuôi lợn của doanh nghiệp này có nhiều thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn từ 1,5 lần đến trên 10 lần.

Cơ quan chức năng xác định lưu lượng nước thải xả ra môi trường của doanh nghiệp dao động từ 60 đến dưới 80 m³/ngày. Đây là mức xả thải có nguy cơ gây tác động đáng kể đến môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trang trại lợn tại xã Thạch Quảng gây ô nhiễm

Việc xả thải vượt quy chuẩn không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp trên.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp còn bị yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời khẩn trương rà soát, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm nước thải đầu ra đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng nước thải định kỳ và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng theo quy định để phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát lâu dài.

Thực tế cho thấy, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn, đặc biệt là chăn nuôi lợn, nếu không được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý chất thải sẽ phát sinh lượng lớn nước thải chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và nhiều hợp chất độc hại.

Khi các thông số ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép, chất lượng nguồn nước tiếp nhận có thể bị suy giảm nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Dù không phải là vấn đề mới, song tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi vẫn còn tái diễn tại một số địa phương. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công tác quản lý chưa thật sự chặt chẽ, cùng với ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế.

Từ vụ việc trên cho thấy, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là yêu cầu cấp thiết. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn, nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xả thải vượt quy chuẩn, góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn