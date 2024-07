Công ty Đỉnh Vàng xả thải vượt quy chuẩn, bị xử phạt 150 triệu đồng

Ngày 12/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định xử phạt hành chính số 113/UBND-XPHC đối với Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng (huyện Nam Đàn, Nghệ An) trong lĩnh vực môi trường.

Theo quyết định xử phạt, Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3-5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải 20m3/ngày đến dưới 40m3/ngày. Cụ thể, thông số Amoni vượt quá QCVN 14: 2008/BTNM – Qui chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt; lưu lượng xả thải 36m3/ngày.

Trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng, Nghệ An

Với vi phạm này, Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng bị xử phạt hành chính 150 triệu đồng; Đồng thời, buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo quy định báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính về Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An trong thời hạn 90 ngày.

Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy giày dép da xuất khẩu tại cụm công nghiệp xã Vân Diên huyện Nam Đàn, Nghệ An năm 2022. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da với khoảng 1.000 lao động. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hùng Mạnh.

