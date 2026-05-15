Quỹ căn “limited” The Tropic giữa lõi trung tâm mới Hải Phòng đón trọn sóng tăng trưởng liên vùng

Đảo Vũ Yên đang là tâm điểm của một cuộc dịch chuyển “sang sông” khổng lồ ở Hải Phòng.

Cuộc dịch chuyển về “thủ phủ thượng lưu mới”

Những ngày đầu tháng 5, dòng xe liên tục nối dài qua cầu Hoàng Gia. Phía bên kia, Vinhomes Royal Island hiện ra với những dãy biệt thự đã sáng đèn, tuyến phố tấp nập dọc bờ sông, sân golf 36 hố trải rộng, công viên giải trí tấp nập dòng người. Một tâm điểm sống mới sôi động đã hiện hữu rõ nét.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, quy mô kinh tế thành phố đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. TP. Hải Phòng cũng thu hút gần 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm 2026, nhờ quy hoạch đồng bộ và môi trường đầu tư thông thoáng.

Song hành với đà tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng cũng đang tái định hình không gian phát triển khi Bắc sông Cấm - Thủy Nguyên trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố. Hệ thống hạ tầng liên vùng tăng tốc hoàn thiện đang kéo gần khoảng cách giữa trung tâm cũ và phía Bắc thành phố và tạo lực đẩy mạnh cho khu vực.

Trong bức tranh phát triển mới ấy, đảo Vũ Yên sở hữu vị trí đặc biệt khi nằm giữa phố cổ Hải Phòng và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. Đặc biệt, việc Vũ Yên chính thức được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh tiếp tục củng cố vai trò của khu vực này như một trung tâm mới về nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm tại thành phố Cảng.

Nằm ngay giao điểm hai đại lộ Hạnh Phúc và Tương Lai của Vinhomes Royal Island, The Tropic được xem là tâm điểm của “tam giác vàng” Thủy Nguyên - Vũ Yên - phố cổ Hải Phòng. Qua cầu Hoàng Gia, cư dân vào tới lõi phố cổ chỉ trong 5 phút. Qua cầu Vũ Yên 1, trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên cũng “nằm trong tầm tay”. Cùng với đó là hệ thống cảng biển, khu công nghiệp trọng điểm và các tuyến cao tốc liên vùng trong bán kính kết nối thuận tiện, tạo lợi thế hiếm có cho cả nhu cầu an cư lẫn giao thương.

Với lợi thế hiếm có đó, The Tropic được đánh giá có dư địa gia tăng giá trị bền vững theo chu kỳ phát triển mới của Hải Phòng. Không chỉ là tài sản đầu tư sáng giá, The Tropic còn đang trở thành lựa chọn lý tưởng của thế hệ cư dân thành đạt mới - những chủ nhân tìm kiếm một không gian sống khác biệt, vừa phản chiếu vị thế, vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tận hưởng tại “thủ phủ thượng lưu mới” của thành phố Cảng.

The Tropic đang là đích đến của dòng dịch chuyển dân cư về thành phố đảo

Chuẩn sống “may đo” cho thế hệ thành đạt mới

Với người Hải Phòng vốn luôn đề cao giá trị sở hữu, nơi ở không chỉ cần đẹp hay tiện nghi, mà còn phải phản ánh gu sống và vị thế của chủ nhân. The Tropic nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thành đạt đất Cảng bởi số lượng giới hạn, chỉ 440 căn, cũng như định hướng phát triển khác biệt giữa lõi đảo Vũ Yên.

Quỹ căn “limited” The Tropic đại diện cho chuẩn sống mới của thế hệ thành đạt Hải Phòng

Được quy hoạch theo phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại, The Tropic đề cao sự giao hòa với thiên nhiên. Mặt thoáng rộng, hệ ban công lớn, khung cửa kính tràn cùng khoảng lùi hợp lý giúp ánh sáng len sâu vào từng không gian, đồng thời được điều tiết qua các lớp cây xanh và mái đua để giảm bức xạ trực tiếp. Cách bố trí cửa, khoảng thông tầng và hành lang tạo nên dòng đối lưu tự nhiên, giúp không khí luôn được lưu chuyển.

Ở quy mô tổng thể, cây xanh, mặt nước và không gian ở được quy hoạch đan xen thành một hệ sinh thái liền mạch. Những khoảng xanh không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, mang lại cảm giác thư thái giữa trung tâm đô thị đang phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, The Tropic còn hưởng trọn hệ tiện ích quy mô lớn của Vinhomes Royal Island. Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân đã có thể tiếp cận các tiện ích 5 sao đã đi vào hoạt động, như sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền Royal Marina, quảng trường châu Âu, Vincom Mega Mall hay tổ hợp VinWonders-Safari.

Ông Nguyễn Thành Long, một Việt kiều sinh sống tại Singapore hơn 15 năm, vừa hoàn tất giao dịch mua biệt thự tại The Tropic vào tháng 4 vừa qua. Theo ông, đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương của gia đình trong thời gian tới.

“Một đại đô thị đảo quy mô lớn, có sân golf, bến du thuyền, tiện ích đồng bộ và nằm ngay cửa ngõ logistics quốc tế như thế này gần như rất hiếm tại châu Á. Ở Singapore hay Bangkok, quỹ đất cho mô hình tương tự hầu như không còn”, ông chia sẻ.

Sau The Tropic, quỹ đất phát triển mới tại lõi “tam giác vàng” của Hải Phòng gần như không còn dư địa mở rộng. Sự khan hiếm tự nhiên ấy, cộng hưởng cùng vị thế trung tâm và chuẩn sống thượng lưu đã thành hình tại Vinhomes Royal Island, đưa The Tropic trở thành một trong những tài sản “limited” đáng sở hữu bậc nhất tại Hải Phòng trong chu kỳ phát triển mới.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thanhtra.com.vn