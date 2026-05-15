Họp đôn đốc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đình Khang báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 545,055 tỷ đồng, quy mô kéo dài thêm 600m đường cất hạ cánh và xây dựng các đường lăn chờ. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành rà phá bom mìn và gia cố xử lý nền đất yếu trong phạm vi hàng rào hiện hữu, đồng thời đang chờ Cục hàng không Việt Nam phê duyệt quy hoạch 1/500 để triển khai các bước tiếp theo.

Tại phường Vinh Hưng, tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng (GPMB) là 19,73 ha với 81 thửa đất, trong đó địa phương đã trình thẩm định phương án bồi thường đợt 1 cho diện tích 19.256,6 m² với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,0%. Phường đã thực hiện công khai phương án đợt 2, nâng tổng diện tích đã công khai lên 51.149,9 m², đạt tỷ lệ 41,23%.

Đối với phường Vinh Phú, diện tích dự kiến thu hồi là 23,4 ha thuộc phần mở rộng sân bay, hiện đã kiểm kê được 11,97 ha, đạt tỷ lệ 51,28% và lập phương án đợt 1 cho 6,87 ha, đạt 29,43%.

Tại xã Nghi Lộc, tổng diện tích cần GPMB là 12,14 ha với 183 thửa đất, trong đó đã xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp cho 125/141 thửa (đạt 88%), tuy nhiên công tác kiểm kê gặp khó khăn do người dân chưa thống nhất về giá bồi thường.

Liên quan đến các dự án phụ trợ, dự án nắn chỉnh tuyến kênh Rào Trường có tổng diện tích cần GPMB là 3,17 ha; ngày 08/5/2026, UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nắn chỉnh tuyến kênh tiêu nằm trong phạm vi dự án. Đối với việc di dời các công trình quốc phòng, các đơn vị đã cơ bản thống nhất vị trí di dời Đài K1 và đang đề xuất chủ trương đầu tư đoạn đường hoàn trả với kinh phí dự kiến 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, vị trí di dời Đài K5 hiện vẫn chưa đạt được sự thống nhất do các vị trí đề xuất chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc chồng lấn với quy hoạch của ACV.

Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn đang gặp nhiều khó khăn như hồ sơ đất đai chồng lấn, thiếu đơn giá bồi thường cho cây giống ăn quả mật độ dày. Kinh phí bồi thường, GPMB chưa được bố trí, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện…

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu, về phương án xử lý vướng mắc với Quân chủng Phòng không - Không quân, lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ mặt bằng tại Đài K1 và Đài K5. Tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với lãnh đạo Quân chủng để thống nhất phương án hoàn trả, với sự tham gia của ACV và đơn vị tư vấn nhằm giải quyết dứt điểm trước ngày 30/5.

Tại các khu vực liên quan đến đất tôn giáo và khu vực tiếp cận tại Nghi Lộc, yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn phải thống nhất giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa việc GPMB. Trong trường hợp giữ nguyên trạng, phải làm việc với cơ sở tôn giáo để thông tin rõ về các hạn chế xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn, tránh phát sinh khiếu kiện về sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu tất cả các nội dung tồn đọng phải được rà soát chính xác, phân định rõ trách nhiệm của Sở, ngành hay địa phương để tổ chức triển khai dứt điểm, đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm của tỉnh. Các đơn vị phải rà soát khó khăn một cách chính xác, đúng bản chất và thực hiện dứt điểm theo đúng thông báo kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo. Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản phê bình nghiêm khắc các xã, phường chậm trễ trong công tác GPMB, xử lý vi phạm đất đai; hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo tỉnh UBND tỉnh, kiến nghị triệu tập cuộc họp trong tuần tới gồm: Bí thư, Chủ tịch các địa phương liên quan và Giám đốc các Sở để làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc không thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao trong thông báo kết luận.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn