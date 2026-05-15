Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò

Dự án Xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc được khởi công ngày 19/12/2025. Dự án có diện tích sử dụng đất 32 ha cho khu vực hậu phương cảng; diện tích sử dụng mặt nước 208,04 ha cho xây dựng các hạng mục công trình trên biển bao gồm: 03 Cầu cảng với tổng chiều dài là 800m, hệ thống các công trình phụ trợ (cầu dẫn dài 2.100m, cầu kết nối từ cầu dẫn ra bến, luồng tàu, khu quay trở và đậu tàu) và phạm vi hành lang bảo vệ công trình hàng hải.

Hiện nay, hồ sơ điều chỉnh Dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương. Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cập nhật đang được triển khai song song sau khi chấp thuận vị trí đổ thải chất nạo vét trên bờ và nhấn chìm. Các mỏ vật liệu phục vụ dự án đang được triển khai các thủ tục cấp phép.

Từ khi khởi công dự án đến nay, Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế đã tập trung tối đa nhân lực và nguồn lực để triển khai song song các thủ tục pháp lý, đồng thời Công ty cũng đã khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị và thi công gấp rút các hạng mục phụ trợ, hiện một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể: Thi công xong đường công vụ phục vụ thi công (từ Km0+00 QL7C đến mép nước biển) dài khoảng 240m; Xây dựng 02 trạm trộn bê tông xi măng công suất mỗi trạm 90 SICOMA đã cơ bản hoàn thành, dự kiến cuối tháng 05/2026 trạm trộn đủ điều kiện cung cấp bê tông xi măng phục vụ thi công xây dựng Dự án; thi công xây dựng nguồn cấp điện (xây dựng đường dây dẫn điện 35kV dài khoảng 1.000m; lắp đặt 02 trạm biến áp: 01 trạm 1.000kVA, 01 trạm 560kVA) đã cơ bản hoàn thành…

Đến nay, UBND xã Hải Lộc đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế thuê 9,91 ha đất. Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) - giai đoạn 1 khoảng 10,3ha, đã chi trả cho 158/163 hộ dân với số tiền 21,4 tỷ đồng. Hiện còn 05 hộ, với diện tích 1.805,9m2 chưa nhận tiền.

Đối với công tác GPMB - giai đoạn 2 khoảng 7,8ha, hiện đã lập phương án bồi thường GPMB cho 136/137 hồ sơ của hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng; đã chi trả cho 83 hộ, với số tiền 8,1 tỷ đồng, tương ứng 3,7ha (còn lại 4,1ha).

Hiện nay, mặc dù được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác các mỏ vật liệu nhưng quá trình thực hiện vẫn mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, hiện tỉnh chưa công bố danh mục, khu vực hoặc địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ cũng như nhấn chìm ở biển dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định, chấp thuận vị trí tiếp nhận.

Về công tác GPMB, nhiều hộ dân đang thực hiện phân chia tài sản thừa kế, trong khi thành viên gia đình sinh sống, làm ăn ở xa nên cần nhiều thời gian để thực hiện. Nhiều hộ dân yêu cầu lập hồ sơ bồi thường GPMB phần diện tích ngoài quy hoạch và lớn hơn 100m2. Nhiều hộ dân ở sát dự án đề nghị được thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư do lo ngại bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn…

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nguyễn Xuân Đức trả lời một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của Ban

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy trả lời các nội dung liên quan đến công tác GPMB, cấp phép các mỏ vật liệu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã trả lời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thành An kết luận

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thành An nhấn mạnh, Cảng nước sâu Cửa Lò là hạ tầng giao thông chiến lược, là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, là động lực quan trọng để Nghệ An bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Khi hình thành, Dự án góp phần hình thành trung tâm logistics lớn của khu vực, là cửa ngõ ra biển cho nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu cho tỉnh, mà còn tạo sức hấp dẫn đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các Sở, ban, ngành, địa phương và Nhà đầu tư, thời gian qua đã tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, triển khai có hiệu quả các công tác tại hiện trường, chuẩn bị nguyên vật liệu, phương tiện máy móc, thiết bị, sẵn sàng thi công đưa Dự án vào quản lý, vận hành đảm bảo theo tiến độ được chấp thuận.

Về công tác GPMB, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hải Lộc tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân thống nhất với phương án bồi thường GPMB Dự án. Rà soát thống kê cụ thể kiến nghị của người dân, kịp thời có văn bản đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường GPMB phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; hoàn thành và bàn giao toàn bộ diện tích đất Dự án trước ngày 30/6/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận kiến nghị, đề xuất của UBND xã Hải Lộc, phải có văn bản hướng dẫn, tham mưu cụ thể, chi tiết, đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ, đúng quy định; đối với các nội dung đã kiến nghị, phải có văn bản hướng dẫn, tham mưu trước ngày 25/5/2026.

Các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục quan tâm, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, thông tin để kịp thời vận động, thuyết phục người dân thống nhất, đồng thuận ủng hộ chính quyền, nhà đầu tư triển khai dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế kịp thời, khẩn trương bố trí kinh phí để chi trả đảm bảo đáp ứng tiến độ phê duyệt GPMB của UBND xã Hải Lộc; đặc biệt là các hồ sơ đã phê duyệt phương án, cần chi trả ngay. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị, sớm hoàn thành và trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt để tổ chức thi công Dự án đảm bảo tiến độ; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động hỗ trợ, xử lý, tham mưu các hồ sơ liên quan theo đúng quy định, đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án.

Về đảm bảo nguồn vật liệu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm tỉnh các nội dung rút gọn để hướng dẫn, thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm đưa các mỏ vật liệu vào khai thác, đáp ứng tiến độ thi công xây dựng Dự án.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn