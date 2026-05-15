Truy tìm người đàn ông rời nhà nghỉ sau vụ người phụ nữ tử vong

Sáng nay (15/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi người phụ nữ tử vong trong một nhà nghỉ, đồng thời xác định danh tính người chết là bà L.T.K.T (SN 1971, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào đêm 12/5, bà T cùng một người đàn ông đi xe máy đến nhà nghỉ K.V ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa, để thuê phòng lưu trú. Trưa hôm sau (13/5), hai người này đi xe máy ra ngoài mua cơm và bia lon về phòng nghỉ để ăn uống.

Hiện trường đã được phong tỏa ngay sau khi nhận được tin báo của chủ nhà nghỉ K.V để khám nghiệm điều tra.

Nửa đêm hôm đó, người đàn ông điều khiển xe máy rời nhà nghỉ nhưng không thấy quay trở lại, trong khi đó đến 18h tối 14/5, nhân viên nhà nghỉ không thấy bà T ra ngoài, nên gõ cửa nhiều lần vẫn không thấy người thuê phòng trả lời. Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, chủ nhà nghỉ sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa mới phát hiện bà T đã tử vong, nên trình báo Công an phường Ba Ngòi.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kỹ thuật hình sự, pháp y, kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Một nguồn tin cho biết, trên thi thể nạn nhân có vết thương ở vùng ngực trái gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng hành tung người đàn ông đã lưu trú cùng nạn nhân trước đó.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn