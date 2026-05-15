Myanmar đề xuất tử hình tội phạm lừa đảo trực tuyến

Myanmar đã công bố dự luật đề xuất áp dụng án tử hình đối với tội phạm lừa đảo trực tuyến - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã bùng phát mạnh tại Myanmar trong thời gian qua, nhắm vào người dùng Internet trên khắp thế giới thông qua nhiều chiêu trò tinh vi như lừa tình và đầu tư tiền mã hóa.

Chỉ riêng tại Mỹ, thiệt hại từ các hình thức lừa đảo này đã lên tới hơn 20 tỉ USD trong năm ngoái, theo thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Đây là thị trường ngầm trị giá hàng tỉ USD, thu hút không ít người tự nguyện tham gia. Tuy nhiên nhiều lao động nước ngoài sau khi được giải cứu và hồi hương khai nhận họ bị buôn người tới các cơ sở hoạt động phi pháp.

Tại đây, các "trùm" lừa đảo dùng hình thức tra tấn và bạo lực để cưỡng ép họ làm việc.

Theo Hãng tin AFP ngày 14-5, Myanmar đã công bố dự luật đề xuất áp dụng án tử với các hành vi "bạo lực, tra tấn, bắt giữ, giam giữ trái phép hoặc đối xử tàn ác với người khác nhằm cưỡng ép họ tham gia lừa đảo trực tuyến".

Dự luật cũng đề xuất mức án cao nhất là tù chung thân đối với những người điều hành các trung tâm lừa đảo và các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tiền kỹ thuật số, bao gồm lừa đảo tiền mã hóa.

Đây là dự luật đầu tiên được trình dưới chính phủ mới của Tổng thống Min Aung Hlaing. Ông chính thức tuyên thệ tổng thống ngày 10-4, sau 5 năm lãnh đạo chính quyền quân sự từ sau cuộc đảo chính năm 2021.

Đáng chú ý, dự luật còn đề xuất thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm phối hợp với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống ngành công nghiệp lừa đảo - động thái được xem là tín hiệu cho thấy Myanmar muốn tăng cường hợp tác quốc tế dưới chính quyền mới.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn