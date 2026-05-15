Thứ tưởng vô dụng trong rừng bất ngờ được săn lùng với giá gần 2 triệu đồng/kg, dân thi nhau đi nhặt

Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán giá cao gần 2 triệu/kg

Giá xác ve sầu tại Gia Lai bất ngờ tăng vọt lên gần 2 triệu đồng/kg, biến những cánh rừng và rẫy cà phê thành nơi săn "lộc trời" của nhiều người dân địa phương.

Từ chiều tối đến đêm khuya, không ít gia đình mang theo bao tải, đèn pin tỏa đi khắp các khu rẫy để tìm nhặt những lớp xác ve bám trên thân cây đem bán cho thương lái.

Đáng chú ý những chiếc xác ve nhỏ bé lại mang về nguồn thu đáng kể cho gia đình anh Sức trú tại xã Ayun, Gia Lai. Cụ thể vào mùa ve lột xác, anh cùng vợ con tranh thủ vào rừng, rẫy cà phê nhặt xác ve để bán.

"Ngày ít thì được vài lạng, hôm nhiều gần 1kg. Loại xác ve to được thương lái mua gần 2 triệu đồng/kg, còn loại nhỏ khoảng 600.000 đồng/kg", anh Sức cho biết.

Xác ve được thương lái mua với giá gần 2 triệu đồng một kg.

Theo người dân địa phương, cơn sốt thu mua xác ve sầu đã rộ lên khoảng 3 năm nay. Mỗi khi bước vào mùa ve lột xác, thương lái từ nhiều nơi lại đổ về thu gom với giá cao, khiến nhiều người tranh thủ vào rừng tìm kiếm để tăng thu nhập.

Tại các điểm thu mua, xác ve sầu được phân loại theo kích cỡ rồi đóng bao chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Một số đầu mối còn ứng tiền trước để giữ nguồn hàng ổn định.

Chị N.T.T.T., một đầu mối thu mua ở xã Ayun, cho biết mỗi ngày gom được vài chục kg xác ve sầu từ người dân quanh vùng mang đến bán.

"Chúng tôi chỉ thu mua rồi gửi cho đầu mối ngoài Bắc. Nghe nói xác ve sầu được dùng làm dược liệu nhưng cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ", chị nói.

Theo ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Khươl, Gia Lai, thời gian gần đây địa phương ghi nhận nhiều người dân đổ vào rừng, rẫy để nhặt xác ve sầu bán cho thương lái. Chính quyền đang rà soát các quy định liên quan nhằm có hướng tuyên truyền, quản lý phù hợp trước cơn “sốt” thu mua tự phát này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Vĩnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang, cho biết hiện chưa có quy định cấm việc nhặt xác ve sầu do hoạt động này không tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng. Tuy nhiên, ngành kiểm lâm lo ngại việc nhiều người vào rừng trong mùa khô có thể làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

“Chúng tôi đã đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi đi nhặt xác ve sầu”, ông Vĩnh nói.

Xác ve sầu có thật sự là "thần dược" khiến nhiều người săn lùng?

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Vũ Long, Trưởng phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội cho biết “thuyền thoái” (hay thiền thoái, thiền y) chính là lớp xác ve sầu sau khi lột xác. Dược liệu này thường được thu hái vào mùa hè, làm sạch rồi phơi hoặc sấy khô để sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y.

Theo y học cổ truyền, thuyền thoái có vị ngọt, mặn, tính hàn, quy vào kinh phế và can với nhiều công dụng như:

Hỗ trợ sơ tán phong nhiệt Giảm đau họng, khàn tiếng Thanh nhiệt, giảm ngứa ngoài da Hỗ trợ điều trị mề đay, nổi ban Giảm ho khan, mắt đỏ Hỗ trợ cắt co giật, kinh phong ở trẻ nhỏ

Bác sĩ Long cho biết, trong thực tế điều trị, thuyền thoái thường được phối hợp với nhiều dược liệu khác như bạc hà, cát cánh, liên kiều, kim ngân hoa hay cúc hoa để tăng hiệu quả.

Một số bài thuốc dân gian hiện vẫn sử dụng xác ve sầu khá phổ biến:

Đau họng, khàn tiếng: phối hợp thuyền thoái với bạc hà, cát cánh, cam thảo để sắc uống

Mề đay, ngứa ngoài da: kết hợp cùng kinh giới, phòng phong, kim ngân hoa nhằm hỗ trợ thanh nhiệt, giảm ngứa

Trong khi đó, Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết nhiều nghiên cứu hiện đại phát hiện xác ve sầu chứa chitin, protein, axit amin, khoáng chất và nhiều hoạt chất sinh học.

Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận thuyền thoái có khả năng:

- Chống viêm, chống dị ứng

- Điều hòa miễn dịch

- Hỗ trợ an thần, chống co giật

- Bảo vệ tế bào thần kinh

- Chống oxy hóa nhờ chứa nhiều vi khoáng như canxi, magie, phốt pho

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng bằng chứng lâm sàng hiện đại về hiệu quả và độ an toàn của thuyền thoái vẫn còn hạn chế, cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu trước khi ứng dụng rộng rãi.

Theo khuyến cáo, liều dùng thông thường của thuyền thoái là 3-6g/ngày đối với người lớn, dùng dưới dạng sắc uống hoặc hoàn tán. Trẻ em cần dùng liều thấp hơn và phải có chỉ định của thầy thuốc.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người có tỳ vị hư hàn, tiêu chảy kéo dài, phụ nữ mang thai hoặc người dị ứng với côn trùng không nên tự ý sử dụng. Dược liệu phải được bảo quản sạch, khô, không nấm mốc và không lẫn tạp chất.

Tác giả: Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Người Lao Động)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn