Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp công dân phiên định kỳ tháng 5/2026

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Ông Hoàng Văn Liên, xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến trình bày nội dung kiến nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Hoàng Văn Liên và ông Hoàng Văn Hồng ở xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến. Ông Liên và ông Hồng kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra việc UBND huyện Đô Lương trước đây cấp GCN QSD đất cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hải và ông Nguyễn Tất Đông tại xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến chồng lấn lên nghĩa trang dòng họ Hoàng Văn ở trong xã vào năm 1996.

Chủ tịch UBND xã Văn Hiến Trần Văn Hiến báo cáo nội dung giải quyết vụ việc của chính quyền địa phương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trao đổi về việc cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình bà Hải, ông Đông của UBND huyện Đô Lương trước đây

Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Tuấn Dũng trao đổi về phương án giải quyết vụ việc

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh chỉ rõ vị trí khu đất qua bản đồ mà dòng họ Hoàng Văn phản ánh, kiến nghị

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương, ý kiến của các Sở, ngành liên quan, phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát kiểm tra toàn diện hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất, xác định cụ thể phạm vi phần đất mộ tổ bị chồng lấn và trách nhiệm của các đơn vị liên quan để có phương án giải quyết; UBND xã Văn Hiến kiểm tra hồ sơ, thực địa. Trong thời gian 15 ngày, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát.

Ông Lê Văn Cường ở xóm Quang Sơn 1, xã Văn Hiến trình bày nội dung kiến nghị

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp ông Lê Văn Cường ở xóm Quang Sơn 1, xã Văn Hiến (được bà Nguyễn Thị Bình ủy quyền) kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp đổi lại đất do UBND huyện Đô Lương trước đây cấp cho bà Nguyễn Thị Bình tại xóm Quang Sơn 1, từ đất vườn sang đất ở. Được biết, thửa đất của bà Bình là 01 trong 11 thửa đất được UBND huyện Đô Lương giao đất tại vùng quy hoạch đấu giá vào năm 1992.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân theo quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Văn Hiến kiểm tra, rà soát trong tổng diện tích hơn 3.700m2 thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của địa phương thời điểm đó có bao nhiêu thửa đất ở, đất vườn? Tại sao trong cùng 11 thửa đất đấu giá trong vùng quy hoạch có 10 thửa được công nhận đất ở, 01 thửa là đất vườn. Chủ tịch UBND tỉnh giao đến ngày 15/6/2026, UBND xã Văn Hiến phải báo cáo kết quả rà soát vụ việc cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Dung ở phường Vinh Hưng trình bày nội dung kiến nghị

Trình bày với Hội đồng tiếp công dân tỉnh, ông Nguyễn Đình Dung ở phường Vinh Hưng đề nghị được cấp đổi GCN QSD đất đối với thửa đất của gia đình ông tại khối Kim Chi, phường Vinh Hưng đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp GCN QSD đất vào năm 2004.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, hiện nay, nhiều trường hợp liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh đang gặp vướng mắc do tồn tại từ quá trình cấp đất trái thẩm quyền trước đây ở cấp xã, cấp huyện. Tỉnh đang tiến hành rà soát, tổng hợp toàn bộ các trường hợp để xây dựng phương án tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Nghệ An mà là tình trạng tồn tại ở nhiều địa phương trên cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tổng hợp kiến nghị từ các tỉnh, thành phố để nghiên cứu giải pháp đồng bộ, trong đó sẽ xem xét điều chỉnh, hoàn thiện các quy định của Luật Đất đai nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân. Trong quá trình rà soát, các hộ dân vẫn tiếp tục được sử dụng đất ổn định.

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Nguyễn Huy Thái ở khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 04 hộ gia đình nằm trong quy hoạch Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh hoặc đưa phần diện tích đất của các hộ gia đình ra khỏi phạm vi quy hoạch Dự án để các hộ gia đình ổn định cuộc sống do ảnh hưởng tiếng ồn.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang trao đổi về nội dung vụ việc liên quan đến triển khai dự án

Theo báo cáo của UBND phường Vinh Hưng, đất của các hộ dân này nằm trong quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh, nhưng không nằm trong Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh, nên chưa đủ căn cứ để thu hồi, bố trí tái định cư cho các hộ. Tuy nhiên, xét về mặt thực tiễn, sau khi hoàn thành Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh, đường băng đi vào hoạt động sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tài sản đối với các hộ dân.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra mức độ ảnh hưởng để xem xét điều chỉnh quy hoạch triển khai dự án đảm bảo quyền lợi cho người dân ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu quán triệt tinh thần tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tại buổi tiếp công dân sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, hầu hết các vụ việc, đơn thư khiếu nại của công dân đều liên quan đến việc cấp, cấp đổi GCN QSD đất, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trong triển khai thực hiện dự án trên địa bàn, do đó yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, giải quyết chế độ chính sách và nâng cao trách nhiệm tiếp công dân ngay từ cơ sở. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân nắm rõ quy định, chính sách của Nhà nước. Cùng với đó, các cơ quan, địa phương cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, tránh để phát sinh các thông tin thiếu chính xác hoặc bị lợi dụng để kích động, gây phức tạp tình hình. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương rà soát kỹ nguồn gốc đất đai, bảo đảm việc xác định đối tượng, chế độ bồi thường, hỗ trợ đúng quy định pháp luật. Người đứng đầu cấp xã phải nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài.

Liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho người có công, cựu quân nhân, cựu công an, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tránh cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong quá trình xác minh giấy tờ, nhất là đối với những trường hợp hồ sơ thất lạc qua thời gian chiến đấu, công tác.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các vụ việc sau khi được giao nhiệm vụ phải được giải quyết dứt điểm, tránh để người dân đi lại nhiều lần, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của nhân dân. Những vấn đề đã được trả lời đúng, dứt điểm theo quy định thuộc thẩm quyền cần trả lời rõ cho công dân biết, nếu công dân không đồng ý, hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả, trách nhiệm và tính thực chất của hoạt động này.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường phối hợp với các Sở, ngành để thường xuyên hỗ trợ địa phương trong quá trình giải quyết vụ việc. Các cơ quan chức năng cần trả lời thẳng vào nội dung vụ việc, làm rõ trách nhiệm và hướng xử lý.

Bên cạnh đó, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác tiếp công dân. Thực tế hiện nay, ở nhiều địa phương, công tác tiếp công dân còn giao chủ yếu cho cấp phó thực hiện, trong khi người dân mong muốn được trực tiếp đối thoại với người đứng đầu để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng công dân phải vượt cấp lên tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị xây dựng kho dữ liệu số phục vụ công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư có sự liên thông giữa cấp tỉnh và địa phương nhằm theo dõi toàn diện quá trình xử lý vụ việc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn