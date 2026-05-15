Diễn biến mới nhất của đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14-5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,4 độ, Nam Định (Ninh Bình) 38,4 độ, Phủ Lý (Ninh Bình) 38,5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 38,1 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,3 độ, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng gay gắt ở nhiều khu vực trên cả nước

Ở Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Tây Ninh (Tây Ninh) 37,5 độ, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,3 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 15-5, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 16-5, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ ngày 17-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17-5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động