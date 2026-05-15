Son Heung-min xuống dốc

Son Heung-min liên tục tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Ở vòng 13 MLS hôm 14/5, LAFC để thua 1-2 trước St. Louis City SC ngay trên sân khách. Kết quả này khiến LAFC nối dài chuỗi không thắng tại giải quốc nội lên 3 trận, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 13 vòng đấu.

Đáng chú ý, Son tiếp tục tịt ngòi trong màu áo LAFC. Ngôi sao 34 tuổi hiện trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không ghi bàn tại MLS kể từ đầu mùa. Dù đang dẫn đầu giải đấu với 8 kiến tạo, việc một chân sút đẳng cấp như Son liên tục tịt ngòi trở thành dấu hỏi lớn đối với tham vọng của LAFC.

Phong độ đi xuống của Son đến đúng vào thời điểm MLS công bố mức thu nhập của các ngôi sao hàng đầu giải đấu. Tiền đạo người Hàn Quốc nhận khoảng 11,1 triệu USD mỗi năm, con số cao thứ hai tại MLS và chỉ xếp sau Lionel Messi ( 28,3 triệu USD mỗi năm). Các CĐV cho rằng dù hưởng mức lương rất cao, đóng góp của Son cho LAFC vẫn chưa tương xứng với thu nhập anh đang nhận.

Son thể hiện phong độ ghi bàn đáng lo ngại. Ảnh: Reuters.

Khủng hoảng của LAFC thực tế bắt đầu từ thất bại nặng nề 0-4 trước Toluca tại bán kết CONCACAF Champions Cup. Sau đó, họ tiếp tục thua 1-4 trước Houston Dynamo trước khi gục ngã trước St. Louis City.

Truyền thông Mỹ cho rằng HLV Marc Dos Santos không còn nhiều lý do để biện minh cho phong độ đi xuống của đội bóng. LAFC được đánh giá là một trong những CLB có lực lượng đắt giá nhất MLS, nhưng lại thi đấu thiếu ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Trong bối cảnh toàn đội sa sút, Son cùng thủ môn Hugo Lloris cũng bị chỉ trích vì chưa thể hiện đúng vai trò đầu tàu. Với phong độ hiện tại, LAFC đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại hoàn toàn trong cuộc đua vô địch MLS mùa này.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn