Bỏ dở bữa trưa, CSGT Nghệ An mở đường cứu hai cháu nhỏ nguy kịch

Theo thông tin có được, cháu Phan Thị Hà Trang (SN 2015) và Phan Bảo Yến (SN 2019), cùng trú tại xóm Phương Thảo, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi học về. Khi gia đình đưa đi cấp cứu thì Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn Nam Đàn ùn tắc kéo dài nên người thân đã chạy tới cầu cứu tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến.

Đại diện Tổ CSGT địa bàn Nam Đàn thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, tổ công tác gồm đồng chí Dương Hoàng Hải - Tổ trưởng cùng Đại úy Trần Đình Đông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề tốc độ theo kế hoạch của Phòng CSGT.

“Phát hiện hai cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng, anh em xác định phải ưu tiên cứu người trước vì từng phút lúc đó đều rất quan trọng”, đại diện tổ công tác chia sẻ và cho biết ngay sau đó, đơn vị đã xin ý kiến lãnh đạo tạm dừng nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng xe đặc chủng bật còi ưu tiên mở đường đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong khoảng thời gian quan trọng.

Tổ công tác kịp thời đưa 2 cháu đi cấp cứu tạiBệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Trong quá trình di chuyển, lực lượng CSGT đồng thời liên hệ trước với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để phối hợp tiếp nhận cấp cứu ngay khi xe tới nơi.

Khi đến bệnh viện, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp bế hai cháu vào phòng cấp cứu, bàn giao thông tin ban đầu cho đội ngũ y bác sĩ rồi mới quay trở lại tiếp tục nhiệm vụ.

“Có một cháu lúc đưa vào viện vẫn còn thở. Phía bệnh viện cũng cho biết rất may các cháu được đưa tới kịp thời, nếu chậm thêm thì hậu quả khó lường”, đại diện tổ công tác cho biết.

Hiện, cháu Phan Thị Hà Trang đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Cháu Phan Bảo Yến vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo gia đình, sức khỏe cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn nôn và chưa thể đi lại bình thường.

Chị Nguyễn Thị Hòa - mẹ của hai cháu - xúc động gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cùng lực lượng CSGT Nghệ An làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 46 qua địa bàn Nam Đàn.

“Dù chưa kịp ăn trưa nhưng các anh lập tức hỗ trợ, dùng xe chuyên dụng mở đường đưa con tôi tới bệnh viện kịp thời, còn trực tiếp đưa các cháu vào phòng cấp cứu rồi mới quay lại làm nhiệm vụ. Sau hai ngày điều trị, các cháu đã qua cơn nguy kịch. Gia đình tôi vô cùng biết ơn”, chị Hòa chia sẻ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn