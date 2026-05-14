Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu GTEL chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Tổng công ty GTEL - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 13-5, tại lễ công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty GTEL, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) về trực thuộc Bộ Công an.

Đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lương Đức Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ chức Chủ tịch Tổng công ty GTEL.

Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017 được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng (nay là Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu sớm trở thành hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh...

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL, phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty GTEL, đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL, khẳng định tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty GTEL quyết tâm xây dựng tổng công ty ngày một vững mạnh, hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ