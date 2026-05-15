Xe máy lao vào xe tải khi cả hai cùng 'vô tư' qua giao lộ

Tình huống giao thông: Chiếc xe tải cỡ lớn còi lớn khi lao nhanh qua ngã tư khá rộng, thoáng, tầm nhìn tốt. Lúc này ở hướng vuông góc, một xe máy cũng đi tốc độ cao tới lao thẳng vào thân xe tải. Người đi xe máy ngã ra đường, chưa rõ thương vong.

Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Cả hai phương tiện khi tới ngã tư đều "vô tư" phóng qua mà không có dấu hiệu giảm tốc. Xe tải còn sử dụng còi như một thứ uy lực để nhắc nhở xe khác phải tránh xa, thay vì chủ động giảm tốc. Trong khi đó, xe máy cũng không phản ứng gì trước tín hiệu rõ ràng mà xe tải đưa ra.

Các phương tiện khi đi đến ngã tư bắt buộc phải giảm tốc độ, quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các phương tiện cỡ lớn như xe tải sẽ khó khăn hơn trong việc phanh dừng khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net