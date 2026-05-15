Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức "cầm lái con thuyền" Vinmetal Hà Tĩnh

Dữ liệu VietTimes cho thấy vào ngày 13/5, CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh được thành lập, có trụ sở chính đặt tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Vinmetal Hà Tĩnh có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal nắm giữ 95% vốn, ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh mỗi người sở hữu 2,5% vốn.

Vinmetal Hà Tĩnh đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là khai thác quặng sắt . Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất sắt thép, gia công cơ khí, kinh doanh kim loại và cung ứng vật liệu phục vụ ngành luyện kim.

Tại Vinmetal Hà Tĩnh, ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Vingroup giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Còn ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc.

Hiện tại, ông Quân Anh là Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cuối năm ngoái, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, sau đó tăng lên 15.000 tỷ đồng vào tháng 11/2025.

VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Vingroup như: bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: viettimes.vn