Năm người bị sét đánh trúng, bốn người tử vong

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong các ngày từ ngày 13-14/5/2026, sét đánh làm 04 người chết, 01 người bị thương.

Cụ thể, các nạn nhân gồm: chị Hà Thị H, sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị; chị Nguyễn Thị X, sinh năm 1975, trú tại xã Quế Phước, Đà Nẵng; chị Phạm Thị A, sinh năm 1983, trú tại xã Ba Vinh; và anh Đinh Văn Nh, sinh năm 1997, trú tại xã Sơn Linh, Đà Nẵng; 01 người bị thương cũng tại Đà Nẵng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

