Ông Trần Anh Tuấn và Phan Văn Trọng làm trợ lý Thủ tướng

Ông Trần Anh Tuấn 51 tuổi, quê Hà Nội, có bằng thạc sĩ Quản lý tài sản tại Singapore. Ông từng công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) trước khi chuyển sang Ngân hàng Nhà nước từ năm 1997.

Tại Ngân hàng Nhà nước, ông trải qua nhiều vị trí ở Vụ Hợp tác quốc tế, từ chuyên viên đến trưởng phòng, sau đó giữ các chức vụ Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ. Tháng 10/2024, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Trợ lý Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ông Phan Văn Trọng 49 tuổi, quê Vĩnh Phúc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ; có trình độ cử nhân Luật và kỹ sư Mật mã.

Ông từng công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, làm giúp việc Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Thư ký và Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 7/2024, ông Phan Văn Trọng làm thư ký Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Cùng ngày 14/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, trợ lý nguyên Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, giữ chức Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net