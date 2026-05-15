Nữ diễn viên là "Quốc bảo điện ảnh": Trải qua 4 "lần đò", không sinh con, về già ở biệt thự 2.000 tỷ đồng

Lựa chọn không sinh con

Cách đây không lâu, Lưu Hiểu Khánh gây chú ý khi làm khách mời trong talkshow Có Hẹn Với Lỗ Dự. Tại đây, khi được hỏi có tin vào tình yêu vĩnh cửu hay không, bà bật cười cho biết: "Điều đó không dễ đâu. Bạn bè tôi cũng có người như vậy, nhưng tôi lại thấy hơi đáng thương, tại sao chỉ có một người thôi?".

Lưu Hiểu Khánh không đồng tình với việc lấy "chung thủy trọn đời" làm thước đo duy nhất, vì cho rằng điều này có thể mang lại sự đau khổ.

Theo Lưu Hiểu Khánh, kiểu quan hệ này không dễ gì có được và cũng không đáng để lấy làm tiêu chuẩn. MC không nhịn được cười, liền phản bác lại: "Nhưng nếu hai người tình cờ rất tâm đầu ý hợp, thì cả đời bên nhau chắc chắn vẫn sẽ tồn tại những tình cảm vô cùng tươi đẹp chứ?".

Tuy nhiên, Lưu Hiểu Khánh cho rằng tình yêu lâu dài thường sẽ dần chuyển thành tình thân thay vì giữ nguyên cảm xúc lãng mạn như ban đầu. Khi MC chia sẻ rằng hai người phù hợp vẫn có thể duy trì tình yêu đẹp suốt đời, nữ diễn viên lại nhìn nhận hôn nhân theo hướng khác.

"Hôn nhân giống như hai người bạn thân lựa chọn ở bên nhau một cách độc quyền, nhưng xét về quỹ đạo cuộc sống cá nhân thì khá đơn điệu", Lưu Hiểu Khánh chia sẻ. Theo nữ diễn viên, phụ nữ không nên tự ép bản thân vào tiêu chuẩn nhất định, bởi điều đó dễ khiến họ rơi vào trạng thái tự dằn vặt và đánh mất chính mình.

Lưu Hiểu Khánh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi công khai nói về lựa chọn không sinh con trong chương trình trò chuyện. Những phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng được nhiều trang tin Hoa ngữ như Sinchew, Tencent news và Sohu đăng tải lại, đồng thời tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Sinchew, Lưu Hiểu Khánh cho biết việc không sinh con là lựa chọn chủ động của bản thân. Nữ diễn viên cho rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng và con cái cũng như vậy. Bà nói muốn sống tốt cuộc đời của chính mình trước, thay vì xem việc sinh con là trách nhiệm bắt buộc của phụ nữ.

Tencent news dẫn lời nữ diễn viên cho biết bà từng nghĩ đến chuyện làm mẹ khi còn trẻ. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và sự nghiệp, quan điểm của bà dần thay đổi. Theo Lưu Hiểu Khánh, con cái là một cá thể độc lập, không phải "sự nối dài" của cha mẹ.

Những chia sẻ này của Lưu Hiểu Khánh ngay lập tức khiến từ khóa "Tư tưởng của bà nội Khánh vẫn luôn đi trước thời đại" leo lên Top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung. Không ít ý kiến trên Sinchew, Weibo nói quan điểm của Lưu Hiểu Khánh "quá tiêu cực về tình yêu", "suy nghĩ độc đoán". Ngược lại, nhiều người cho rằng bà "trải đời".

Ở biệt thự hơn 2.000 tỷ đồng

Sinh năm 1955 (giấy tờ sau này sửa thành 1950), Lưu Hiểu Khánh từng là cái tên thống trị màn ảnh nhỏ lẫn màn bạc Trung Quốc thập niên 1980 - 1990. Bà liên tiếp giành vô số giải thưởng danh giá như Bách Hoa, Kim Kê. Đặc biệt, vai diễn Võ Tắc Thiên (1995) đã đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ lên hàng huyền thoại. Khả năng diễn xuất tài tình từ lúc là một thiếu nữ ngây thơ cho đến khi trở thành Nữ hoàng đế quyền uy ở tuổi xế chiều của bà khiến khán giả phải bái phục.

Diễn viên kỳ cựu Lưu Hiểu Khánh.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Lưu Hiểu Khánh còn là một nữ cường nhân trên thương trường. Ở thời kỳ đỉnh cao, bà sở hữu hàng chục công ty, trở thành một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu có bậc nhất Trung Quốc.

Nhắc đến Lưu Hiểu Khánh, khán giả không chỉ nhớ đến một "Quốc bảo diễn xuất" của điện ảnh Hoa ngữ với vai diễn Võ Tắc Thiên kinh điển, mà còn ngả mũ trước một người phụ nữ có cuộc đời thăng trầm rực rỡ như một bức tranh đa sắc.

Vai diễn Võ Tắc Thiên kinh điển của Lưu Hiểu Khánh.

Năm 2002, từ một ngôi sao trên vạn người, Lưu Hiểu Khánh khiến cả châu Á chấn động trước thông tin bị bắt vì tội trốn thuế và phải trải qua 422 ngày trong song sắt. Tài sản bị tịch thu, công ty phá sản, danh tiếng chạm đáy. Nhiều người nghĩ rằng cuộc đời Lưu Hiểu Khánh đã đặt dấu chấm hết.

Nhưng với bản lĩnh của một "Võ Tắc Thiên" đời thực, sau khi ra tù, bà không gục ngã. Để trả món nợ hàng chục triệu tệ, Lưu Hiểu Khánh chấp nhận đóng từ những vai a hoàn, vai phụ lướt qua màn ảnh với mức cát-xê bèo bọt. Bằng sự kiên cường đáng kinh ngạc, bà từng bước trả sạch nợ nần và giành lại hào quang.

Cuộc hôn nhân thứ 4 đã giúp bà có được mái ấm ở tuổi xế chiều, sống trong nhung lụa giàu sang.

Đi kèm với sự nghiệp lẫy lừng ấy là một đường tình duyên đầy ồn ào. Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Lưu Hiểu Khánh vẫn tự tin lên xe hoa lần 4 với tỷ phú Vương Hiểu Ngọc năm 2013. Điều đáng kinh ngạc là vị đại gia này đã si mê và theo đuổi nữ minh tinh ròng rã suốt hơn 20 năm. Ông đã trao cho bà một đám cưới trong mơ và để lại nhiều tài sản đứng tên vợ như xế hộp, biệt thự, nhẫn kim cương...

Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, tờ China Press trích dẫn nguồn tin từ một diễn viên cùng công ty giải trí với Lưu Hiểu Khánh tiết lộ bà đã chia tay doanh nhân Vương Hiểu Ngọc, sau đó hẹn hò nhiều người đàn ông khác. Trước ồn ào, Lưu Hiểu Khánh không giải thích.

Hiện tại ở tuổi U80, nữ minh tinh Võ Tắc Thiên vẫn hoạt động năng nổ, tham gia diễn thuyết, giảng dạy, ghi hình chương trình truyền hình và thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án phim. Bà cũng bắt kịp xu hướng khi tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Hồi tháng 2 vừa qua, Lưu Hiểu Khánh lại gây sốc khi đóng vai thiếu nữ và có cảnh hôn nam diễn viên kém bà 30 tuổi trong phim Cẩm tú an nhiên.

Dù ở tuổi U80, Lưu Hiểu Khánh vẫn dành tình yêu cho sự nghiệp.

Với nỗ lực làm nghề không mệt mỏi, nữ nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn với nhiều bất động sản giá trị cao. Trong đó, dinh thự của bà tại Bắc Kinh (Trung Quốc) được cho là có giá khoảng 600 triệu NDT (gần 2.300 tỷ đồng), thiết kế theo phong cách hoàng gia, với diện tích hơn 4.000m². Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, nữ minh tinh tuyên bố không để lại tài sản cho người trong gia đình vì thấy họ "ác hơn người ngoài".

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn