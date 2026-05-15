Tuyển Nhật Bản gạch tên Minamino, Mitoma khỏi World Cup 2026

Mitoma lỡ hẹn với World Cup 2026

Theo Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, Mitoma và Minamino không thể góp mặt vì chấn thương. Đây được xem là tổn thất đáng kể với "Samurai xanh”, đặc biệt trong bối cảnh cả 2 đều là những nhân tố giàu kinh nghiệm và đóng vai trò quan trọng ở các giải đấu lớn gần đây.

Dù thiếu vắng hai trụ cột trên hàng công, tuyển Nhật Bản vẫn mang tới World Cup lực lượng rất đáng gờm với hàng loạt cầu thủ chơi bóng tại châu Âu. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của đội trưởng Wataru Endo từ Liverpool, ngôi sao Takefusa Kubo của Real Sociedad hay Daichi Kamada đang khoác áo Crystal Palace.

Ở hàng thủ, Nhật Bản tiếp tục đặt niềm tin vào những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura và Hiroki Ito. Đặc biệt, lão tướng Yuto Nagatomo vẫn góp mặt ở tuổi 40, đánh dấu kỳ World Cup đáng nhớ trong sự nghiệp hậu vệ kỳ cựu này.

Trên hàng công, trách nhiệm ghi bàn nhiều khả năng sẽ đặt lên vai Ayase Ueda, Daizen Maeda cùng tài năng trẻ Keisuke Goto.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Nhật Bản rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng với sự góp mặt của Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Họ bắt đầu chiến dịch bằng trận ra quân gặp Hà Lan vào ngày 15/6.

Dù chịu tổn thất lực lượng đáng kể, "Samurai xanh" vẫn được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất châu Á tại giải đấunhờ dàn cầu thủ thi đấu ở các CLB hàng đầu châu Âu.

Danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản dự World Cup 2026: Thủ môn: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki. Hậu vệ: Yukinari Sugawara, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Ayumu Seko, Yuto Nagatomo, Junnosuke Suzuki. Tiền vệ: Wataru Endo, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Junya Ito, Takefusa Kubo, Keito Nakamura. Tiền đạo: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Keisuke Goto, Daizen Maeda.

