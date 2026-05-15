Họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện bồi thường, tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam qua tỉnh Nghệ An

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 06/4/2026, Chính phủ cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam thành các dự án độc lập, trong đó dự án thành phần qua tỉnh Nghệ An là 01 trong 17 dự án độc lập có tổng mức đầu tư sơ bộ là 5.733 tỷ đồng với thời gian hoàn thành dự kiến vào Quý IV/2028. Đồng thời, Nghị quyết cũng quy định UBND tỉnh là đơn vị quyết định đầu tư và được phép tách dự án độc lập này thành các dự án thành phần hoặc dự án thành phần độc lập mà không phải phê duyệt chủ trương đầu tư…

Về tình hình thực hiện thực tế, tính đến nay tỉnh Nghệ An đã triển khai dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư tại 16 trên tổng số 18 xã, phường có dự án đi qua với tổng kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng. Đến nay, 16/16 xã, phường được chấp thuận chủ trương khảo sát địa điểm và phê duyệt quy hoạch chi tiết; có 09/10 dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; đối với 31 dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đã có 17 dự án hoàn thành phê duyệt bước dự án, 8 dự án hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và hiện có 07 dự án đang triển khai thi công.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp các Sở liên quan báo cáo toàn bộ thực trạng để xin ý kiến Bộ Tài chính và Chính phủ nhằm tìm phương án tháo gỡ hoặc bổ sung các điều khoản chuyển tiếp

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật đề nghị cần rà soát lại tổng thể để báo cáo Trung ương vì các điều khoản chuyển tiếp giữa luật cũ và luật mới rất phức tạp

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết 98; tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp vướng mắc chung tại nhiều tỉnh, thành. Đề nghị tỉnh có văn bản tổng hợp cụ thể các khó khăn để Ban kiến nghị lên Bộ Xây dựng và Chính phủ nhằm có hướng dẫn chi tiết hơn

Khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở thẩm quyền phê duyệt khi trước thời điểm có Nghị quyết 98, tỉnh đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư và cấp quyết định đầu tư khu tái định cư cho UBND cấp xã, phường, dẫn đến sự chồng chéo về thẩm quyền giữa UBND tỉnh và cấp xã.

Sở Tài chính đề xuất phương án tổng thể chia dự án thành 02 nhóm: Nhóm 1 gồm 41 dự án thành phần độc lập để đầu tư xây dựng khu tái định cư và Nhóm 2 gồm 18 dự án thành phần độc lập bồi thường, hỗ trợ, di dời hạ tầng kỹ thuật tại 18 xã, phường. Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể, giao UBND xã, phường làm chủ đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn để kế thừa nhiệm vụ cũ. Đối với các khu tái định cư đã được xã, phường phê duyệt trước khi có Nghị quyết 98 thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã phê duyệt, còn các dự án chưa phê duyệt sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, địa phương cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét điều chỉnh hướng tuyến tại một số vị trí để hạn chế ảnh hưởng đến các công trình tâm linh, di tích lịch sử và khu dân cư đông đúc...

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo gửi đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh; trong đó, nêu rõ cách thức triển khai, phương án thanh toán cho 8 khu tái định cư đang thực hiện. Quan điểm là cần linh hoạt trong việc đăng ký lại nguồn vốn, phấn đấu giải ngân khoảng 80 - 85% trong năm nay để dứt điểm các hạng mục hiện hữu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính trong vòng 5 ngày phải hoàn thiện báo cáo chi tiết gửi Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh và văn bản gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến hướng dẫn tháo gỡ khó khăn. Quan điểm thực hiện là phải làm việc khẩn trương, thận trọng để vừa đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết 98 của Chính phủ, vừa giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân tại địa phương, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện dự án.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn