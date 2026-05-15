Đề thi kiểm tra cuối kỳ có dấu hiệu lạ: Do sai sót trong quá trình in đề thi

Đề thi môn lịch sử có những dấu hiệu lạ, theo phía nhà trường nguyên nhân là do sơ suất trong khâu in đề - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

"Trường THPT Huỳnh Văn Sâm (xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) phát đề kiểm tra cuối học kỳ 2 có dấu hiệu gian lận, cho điểm học sinh bằng cách làm dấu trong đề.

Dấu hiệu nhận biết: Trong PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm), mỗi câu đúng sau chữ a, b, c, d, có dấu chấm gạch chân đó là câu đúng, còn có dấu chấm không có gạch chân là câu sai", bạn đọc tên T. (tên đã được thay đổi) phản ảnh với báo Tuổi Trẻ Online.

Theo tìm hiểu, nội dung bạn đọc tên T. phản ảnh nằm trong đề chính thức môn lịch sử lớp 11, kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2, năm học 2025-2026 của Trường THPT Huỳnh Văn Sâm (xã Cái Bè). Kỳ thi được tổ chức vào ngày 13-5, thời gian thi là 45 phút.

Đề thi gồm có 4 trang, và điểm bất thường nằm ở phần II, câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Tại phần đáp án, dấu chấm sau các chữ cái "a", "b", "c", "d" - đại diện cho các câu trả lời sẽ có một phần gạch chân đậm dưới dấu chấm. Dấu chấm nào có phần gạch chân là phương án đúng.

Sau khi tiếp nhận thông tin bạn đọc từ báo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Theo giải trình từ phía nhà trường, đây là sơ suất từ khâu in đề chứ không phải gian lận. Đề có phần gạch chân dưới dấu chấm là tài liệu nội bộ, dùng để chấm thi. Do sơ suất trong khâu in đề nên đã in lộn tài liệu này để phát cho học sinh. Xác định đây là sơ suất trong khâu in đề nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã nhắc nhở phía nhà trường, đồng thời tổ chức thi lại môn lịch sử cho các em học sinh lớp 11 trong ngày hôm nay (15-5).

Tác giả: Mậu Trường

Nguồn tin: tuoitre.vn