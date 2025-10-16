Ôtô 'ngâm' bùn nước sau bão lũ - chi phí có thể bằng nửa giá trị xe

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), nhiều khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên ngập sâu, ôtô chìm trong nước. Đến khi nước rút, không ít chủ xe phát hiện ôtô của mình đã bị bùn đất tràn vào khoang động cơ và cả cabin.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Thu Quỳnh - đại diện Trung tâm nội thất ôtô Hoàng Tùng (thuộc tỉnh Nam Định cũ) - chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến xử lý ôtô ngập trong bùn đất.

Khó về nguyên trạng

Chị Thu Quỳnh nhấn mạnh ôtô bị ngập trong bùn đất vẫn có thể "dọn dẹp" được, tuy nhiên cần được xem xét như quá trình phục hồi ôtô sau ngập, không phải trường hợp vệ sinh ôtô thông thường.

Quy trình cơ bản bao gồm tháo toàn bộ nội thất như ghế, sàn, táp-lô, tapi cửa, trần xe, gioăng cửa, nẹp chân kính, đồ nhựa trong cabin để xử lý riêng. Kỹ thuật viên sau đó sẽ hút bùn ra khỏi khoang lái, sử dụng xịt áp lực cao để vệ sinh từng chi tiết bằng dung dịch khử mùi, khử nấm mốc chuyên dụng.

Sau đó, garage sẽ xử lý nội thất bằng dung dịch chuyên dụng, tháo da ghế, mút ghế để giặt và sấy riêng.

Tình trạng một ôtô bị ngâm trong bùn ở Thái Nguyên. Ảnh: Hyundai Đông Đô.

Chị Thu Quỳnh cho biết khung sắt và các chi tiết kim loại sau khi xịt sạch sẽ được sơn phủ chống gỉ. Sau cùng, kỹ thuật viên sẽ làm sạch đến từng chi tiết nhỏ nhất trong khoang xe để đảm bảo không còn lưu lại cặn bùn hay ẩm mốc.

"Đây là quy trình khắc phục cho xe chưa bị hư hại máy móc. Nếu nước đã tràn vào động cơ hoặc ECU, mức độ xử lý sẽ phức tạp hơn, chi phí khắc phục cũng tốn kém hơn khá nhiều", chị Thu Quỳnh lưu ý.

Đại diện Trung tâm nội thất ôtô Hoàng Tùng cũng cho rằng ôtô sau khi ngập bùn có thể "làm đẹp" lại khoảng 80-90% nội thất.

"Riêng phần điện và máy móc, không garage nào có thể đảm bảo khôi phục hoàn toàn 100% về nguyên trạng cho khách hàng", chị Thu Quỳnh khẳng định.

Nếu bùn và nước đã tràn vào ECU, ảnh hưởng đến dây điện hay cảm biến, khoảng 2-3 tháng sau sự cố, người dùng sẽ phát hiện tình trạng chập điện, lỗi vặt hoặc chết cảm biến.

"Dù làm kỹ đến đâu, xe từng ngấm bùn, nước mưa hay muối khoáng sẽ để lại hậu quả lâu dài. Tình trạng oxy hóa ngầm trong dây điện, cảm biến, hộp số dễ dẫn đến lỗi vặt sau vài tháng. Xe có thể hao xăng hơn. Vì có thể còn hơi ẩm nên xe cũng sẽ báo lỗi liên tục. Ôtô sau ngập nước cũng mất giá rất mạnh, bất chấp ngoại hình có đẹp đến đâu", chị Thu Quỳnh chia sẻ.

Ôtô sau ngâm bùn khó có thể phục hồi nguyên trạng. Ảnh minh họa: Hyundai Đông Đô.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thanh Bình - Phó giám đốc Dịch vụ tại Hyundai Thành Công Đông Đô - cho biết khắc phục xe ngâm bùn khó khăn hơn xe ngập nước thông thường.

"Do tồn tại lượng lớn bùn đất đọng lại trong xe, kỹ thuật viên cần tháo dỡ toàn bộ chi tiết ra để vệ sinh làm sạch", anh Thanh Bình chia sẻ.

Anh cũng lưu ý sau quá trình khắc phục, ôtô ngâm bùn vẫn có thể gặp các rủi ro, bao gồm thiết bị điện tử chập chờn, chi tiết kim loại bị gỉ sét, nội thất dễ xuất hiện mùi ẩm mốc.

"Tuy nhiên, nếu được sửa chữa tại các cơ sở chính hãng, đúng quy trình và phụ tùng thay thế chuẩn, ôtô của khách hàng vẫn có thể hoạt động ổn định và lâu dài", anh Thanh Bình cho biết.

Tốn kém, thời gian khắc phục kéo dài

Cũng theo chị Thu Quỳnh, chi phí khắc phục sự cố ôtô ngập bùn ở tình trạng nhẹ - tức chỉ ảnh hưởng bên ngoài và không nhiều đến nội thất, chưa ngập đến máy - dao động 3-8 triệu đồng. Trong trường hợp này, garage sẽ rửa xe, dọn nội thất và thực hiện khử mùi.

Ở mức độ ảnh hưởng trung bình, nước và bùn đã tràn nhiều vào nội thất và sàn xe có thể khiến chi phí khắc phục tăng lên thành 10-20 triệu đồng. Các bước thực hiện như đã đề cập bên trên, bao gồm tháo nội thất, vệ sinh, sấy khô và thay lọc.

Khi xe bị ngập nặng, nước và bùn gây ảnh hưởng đến ECU và hộp số, phương tiện gặp sự cố cần trải qua đại tu động cơ và hệ thống điện, bên cạnh quy trình sấy khô toàn bộ xe.

"Chi phí khắc phục khi này có thể lên đến cả trăm triệu đồng, trong vài trường hợp sẽ tương đương nửa giá trị chiếc xe tùy tình trạng ngập, dòng xe và đời xe", chị Thu Quỳnh chia sẻ.

Ôtô sau ngập nước, ngâm bùn cần được tháo dỡ toàn bộ nội thất để vệ sinh, hong khô. Ảnh minh họa: Hưng Bùi.

ý giải cho phần chi phí đắt đỏ, chị Thu Quỳnh cho rằng kỹ thuật viên phải thực hiện các bước vệ sinh, thay mới nếu cần với từng chi tiết nhỏ, do chỉ cần một giắc điện bị oxy hóa cũng có thể gây ra lỗi cho cả hệ thống.

Ngoài ra, các bộ phận trên ôtô bị ảnh hưởng sau ngập nước, ngâm bùn như cảm biến, ECU, mô-đun túi khí, dây điện chính, hộp số... cũng khá đắt đỏ.

Chị Thu Quỳnh cũng lưu ý thêm, thời gian khắc phục sự cố ôtô ngập nước, ngâm bùn thường kéo dài. Nếu tình trạng nhẹ, xưởng phải cần khoảng 10 ngày để xử lý, trường hợp nặng hơn thì thời gian khắc phục kéo dài khoảng vài tháng là bình thường.

Về phần mình, anh Thanh Bình cho biết ôtô nếu chỉ ngập thông thường, nghĩa là nước chỉ tràn vào sàn, chi phí vệ sinh và sấy khô sẽ rơi vào khoảng 10-15 triệu đồng.

"Với các xe ngập sâu, hệ thống điện đã bị hư hỏng, chi phí sửa chữa dao động từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc từng loại xe", anh Thanh Bình chia sẻ.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn