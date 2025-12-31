Hàng loạt ô tô ở Việt Nam có thể giảm giá cả trăm triệu trong năm 2026

Thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước thay đổi lớn trong năm 2026 - Ảnh: Đại lý

Nhiều chính sách mới dự kiến được ban hành trong năm 2026 được đánh giá sẽ tạo ra những biến động đáng kể, qua đó có thể giúp giảm giá bán ô tô mới tại Việt Nam.

Đề xuất giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới, trong đó đề xuất giảm 30% mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông so với quy định tại Thông tư 60/2023, ngoại trừ lệ phí cấp đổi biển số. Nếu được thông qua, thông tư này dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

Theo đánh giá, việc điều chỉnh trên sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người mua xe, đặc biệt tại khu vực I gồm Hà Nội và TP.HCM. Ước tính, với ô tô chở người dưới 9 chỗ, bao gồm cả xe bán tải, người mua có thể tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng chi phí lăn bánh; chính sách tương tự cũng được đề xuất áp dụng đối với xe máy.

Cụ thể:

Xe hybrid tự sạc lần đầu được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt

Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến thị trường ô tô từ năm 2026 là việc mở rộng chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe hybrid tự sạc (HEV).

Từ ngày 1-1-2026, xe hybrid sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên ngay trong giai đoạn chờ chính sách mới có hiệu lực, thị trường cuối năm đã ghi nhận làn sóng khuyến mãi và giảm giá mạnh trên nhiều mẫu xe HEV và PHEV - Ảnh: Đại lý

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2025, từ ngày 1-1-2026, các dòng xe hybrid sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe sử dụng động cơ xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đây, ưu đãi này chỉ áp dụng cho xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Với việc thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 30% so với hiện hành, giá bán cũng như giá tính lệ phí trước bạ của các mẫu xe hybrid được kỳ vọng sẽ điều chỉnh giảm đáng kể. Mức giảm cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng dòng xe.

Thuế nhập khẩu ô tô châu Âu tiếp tục giảm theo EVFTA

Bên cạnh các chính sách trong nước, lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) cũng được xem là yếu tố quan trọng tác động đến mặt bằng giá ô tô từ năm 2026.

Theo các cam kết trong EVFTA, thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc xuất xứ châu Âu sẽ được cắt giảm theo từng năm, tiến tới mức 0%. Cụ thể từ ngày 1-1-2025, thuế nhập khẩu với các dòng xe có dung tích xi lanh từ 1.5L đến 2.5L đã được điều chỉnh giảm từ 39 - 42,5% xuống còn 31,2 - 35,4%.

Nếu lộ trình này tiếp tục được duy trì, từ năm 2026 mức thuế nhập khẩu đối với ô tô châu Âu có thể tiếp tục giảm xuống khoảng 24 - 29%.

Những chiếc Audi A5 Sportback thế hệ mới đã được đưa về hệ thống đại lý trong nước, với giá niêm yết 2,199 tỉ đồng và nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. So với BMW 5-Series, mẫu xe này có mức giá thấp hơn nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cùng cụm ba màn hình trong khoang lái - Ảnh: Đại lý

Hiện nay, phần lớn các mẫu xe có xuất xứ châu Âu tại Việt Nam đều thuộc phân khúc cao cấp, đến từ các thương hiệu như Mercedes-Benz, Porsche, Audi hay BMW. Vì vậy khi chính sách thuế thay đổi, tác động đến giá bán của nhóm xe này được đánh giá là khá rõ rệt.

Thực tế cho thấy việc cắt giảm thuế trong thời gian qua đã giúp nhiều mẫu xe châu Âu thu hẹp đáng kể khoảng cách giá so với xe lắp ráp trong nước. Đơn cử, Audi A5 2025 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7, thuộc phiên bản S Line cao cấp nhất, có giá niêm yết 2,199 tỉ đồng, cao hơn Mercedes-Benz E 180 (2,09 tỉ đồng) nhưng thấp hơn BMW 520i (2,589 tỉ đồng).

Theo phân tích của giới chuyên môn, khi thuế nhập khẩu giảm, giá xe không chỉ được hưởng lợi trực tiếp từ mức thuế này mà còn chịu tác động dây chuyền thông qua việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Giả sử một mẫu xe nhập khẩu châu Âu có giá cập cảng khoảng 2 tỉ đồng. Với thuế nhập khẩu hiện hành ở mức 35,4%, giá xe sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu vào khoảng 2,7 tỉ đồng. Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 50% và cộng thêm 10% VAT, giá bán cuối cùng của mẫu xe này đạt khoảng 4,47 tỉ đồng.

Từ năm 2026, khi thuế nhập khẩu giảm xuống còn 29%, giá bán của mẫu xe trên được ước tính giảm còn khoảng 4,26 tỉ đồng, tức thấp hơn hơn 200 triệu đồng so với phiên bản nhập khẩu năm 2025. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các con số ước tính, mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chi phí cấu thành, tỉ giá hay chiến lược giá của từng hãng xe.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ