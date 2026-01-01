Toyota Việt Nam triệu hồi 2.203 xe

Chương trình được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 30-12 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc. Danh sách và số lượng xe tại Việt Nam bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này, có tổng cộng 2.203 xe.

Cụ thể, mẫu xe Alphard có 342 chiếc, sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18-7-2023 đến 9-5-2025.

Mẫu xe Camry có 913 chiếc, sản xuất từ ngày 23-7-2024 đến 16-9-2025.

Mẫu xe Land Cruiser có 422 chiếc, sản xuất từ ngày 5-12-2024 đến 30-7-2025.

Mẫu xe Land Cruiser Prado có 526 chiếc, được sản xuất từ ngày 17-7-2024 đến 11-6-2025.

Mẫu xe Toyota Camry

Mẫu xe Camry có mức giá bán từ 1,22 – 1,53 tỉ đồng, tùy phiên bản, Alphard từ 4,5 – 4,6 tỉ đồng, Land Cruiser từ 4,58 – 4,6 tỉ đồng, còn dòng Land Cruiser Prado khoảng 3,4 tỉ đồng.

Theo Toyota Việt Nam, các xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe.

Phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe này có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Việc này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

Mẫu xe Land Cruiser

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota thông báo cho chủ xe mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật dự kiến khoảng 1 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên mang xe tới các đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người lao động