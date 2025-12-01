Lỗi vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt từ ngày 1/1/2026

Theo Nghị định 168/2024 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe thì từ ngày 1/1/2026 thì một số lỗi vi phạm giao thông sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức xử phạt áp đối với người điểu khiển xe vi phạm lỗi vi phạm lỗi này là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe (điểm m khoản 3 Điều 6).

Lỗi thứ hai được áp dụng xử phạt từ ngày 1/1/2026 là: Hành vi sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi vi phạm này là từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải (theo điểm e khoản 4 Điều 26).

Thiết bị an toàn cho trẻ em phải đáp ứng theo QCVN 123:2024/BGTVT. Theo đó Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT có quy định “thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System)”.

Quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ

Căn cứ Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, quy định quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ như sau:

(i) Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

(ii) Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

(iii) Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

