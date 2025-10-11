Cả nước chung sức hỗ trợ người dân vùng lũ lụt

Người dân xã Hương Sơn, TP Hà Nội đưa đò sang cứu trợ người dân tỉnh Bắc Ninh - Ảnh do Hợp tác xã Du lịch Chùa Hương cung cấp

Trận lụt lớn chưa từng thấy

Sáng 9/10, nước lũ ở Thái Nguyên bắt đầu rút chậm nhưng nhiều nơi vẫn chìm trong biển nước đục ngầu. Nhìn toàn bộ tầng 1 của gia đình quện trong bùn đất, tất cả đồ đạc đều hư hỏng, bà Nguyễn Thị Thu (phường Phan Đình Phùng) chưa hết bàng hoàng: “Sống cả đời ở đây, tôi chưa bao giờ thấy nước lũ dâng nhanh, ngập sâu như lần này. Lũ lên ban đêm bất ngờ lắm, nhà tôi trở tay không kịp. Tôi thấy trận này còn khủng khiếp hơn cả bão Yagi năm ngoái”.

2 ngày qua, gia đình bà Thu phải vét sạch đồ ăn trong nhà, có lúc chỉ ăn mì tôm sống để chống đói. Bà nói: “Nhưng vẫn còn may, vì nhiều người khác phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ”. Khắp các khu phố, những ngôi nhà thấp tầng chìm hẳn trong nước. Có nhà 3 tầng bị ngập tới tầng 2. Hàng ngàn hộ dân ở tỉnh Thái Nguyên bị cô lập, mất điện, cạn thức ăn, điện thoại hết pin. Trên mạng xã hội, những lời cầu cứu xuất hiện dày đặc, nhiều người chỉ còn đủ pin để gửi định vị.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Bằng (tỉnh Cao Bằng) và sông Trung (tỉnh Lạng Sơn) dâng cao vượt ngưỡng báo động 3. Nhiều xã ở Lạng Sơn như Hữu Lũng, Yên Bình, Vân Nham ngập sâu trên diện rộng. Hàng ngàn hộ dân bị mắc kẹt, mất điện, mất sóng viễn thông nhiều ngày. Ở tỉnh Cao Bằng, gần 3.000 ngôi nhà bị chìm trong nước, chỉ còn phần mái nhô lên; hàng trăm héc ta lúa đang chờ thu hoạch bị hư hại hoàn toàn.

Khắp nơi chung tay, góp sức

Ngay khi nghe tin nhiều nơi ở tỉnh Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng, đội lái đò chùa Hương (xã Hương Sơn, TP Hà Nội) lập tức thu xếp lên đường để cứu hộ, tiếp tế lương thực, thuốc men, nước uống.

Chị Lê Thị Hằng - người kết nối hàng cứu trợ tại chùa Hương - cho biết, nhóm của chị từng lên Thái Nguyên cứu hộ sau bão Yagi năm 2024 nên đã quen đường đi, cách phối hợp. Mỗi đò chùa Hương chở được khoảng 30 người, nếu không chở người thì chở nhu yếu phẩm, đồ cứu trợ. Khi biết nhóm chị cần xe cẩu, bà con ở Thanh Hóa đã đưa xe ra, bà con ở Ninh Bình cũng đưa xe tải đến.

Tính tới sáng 9/10, gần 50 chiếc đò ở Hương Sơn đã có mặt “chi viện” cho người dân vùng lũ ở Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Hàng chục chuyến xe thiện nguyện từ khắp các tỉnh, thành cũng đang trên đường hướng về vùng lũ. Chị Lan Hương ở tỉnh Ninh Bình huy động xe chở áo phao, chị Nguyễn Hằng ở TP Hà Nội kêu gọi hỗ trợ xe chở đồ ăn, thuốc, nước uống, áo phao.

Nhà xe Phúc Hậu chạy tuyến Hà Nội - Thái Nguyên cũng dùng đội xe của mình vận chuyển hàng cứu trợ. Anh Quân ở phường Sơn Tây, Công ty Vận tải Đại Nam ở xã Chương Dương (TP Hà Nội) sẵn sàng cho mượn xe tải chở hàng cứu trợ. Anh Tạ Việt Hoàng (TP Hà Nội) kêu gọi đóng góp nước sạch, quần áo, lương khô, sữa, thuốc hạ sốt, thuốc ho, bỉm; gia đình anh cung cấp mặt bằng để tập kết đồ, tình nguyện viên và xe.

Nhiều người trẻ tình nguyện đi theo các đoàn cứu trợ để góp sức. Anh Huy Hoàng ở phường Cửa Nam, TP Hà Nội nói: “Tôi có sức khỏe, biết bơi lội, có kỹ năng cứu hộ cơ bản, sẵn sàng tham gia giúp đỡ bà con”. Anh Nguyễn Hoàng - ở phường Hoàng Mai, TP Hà Nội - nói: “Tôi lái xe tốt, bơi lội tốt, có thể hỗ trợ mọi người”.

Khách sạn Thảo Nguyên ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên chủ động miễn phí chỗ ăn ở cho bà con, có thể ở được 200 người. Dọc tuyến đường Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, có nhiều người chèo xuồng đến những nhà ngập nặng chuyền cơm, nước cho những người đang mắc kẹt trên mái hoặc đang “cố thủ” ở những tầng nhà cao.

Anh Nguyễn Việt Anh ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng mang số đồ còn dư từ đợt bão Yagi gồm chăn màn, nồi niêu, quần áo sắp xếp thành một gian hàng 0 đồng ở vườn hoa trung tâm tỉnh để bà con vùng lũ đến lựa chọn, lấy về dùng. Nhóm bạn bè thiện nguyện của anh còn mua lại các mặt hàng còn dùng được như xà phòng, mắm muối từ các sạp chợ bị ngập lụt để bổ sung cho gian hàng.

Còn người, còn của 2 ngày qua, chị Hoàng Thị Minh Hồng - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Nam Napro, ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn - cùng chồng đi cứu trợ, để 2 đứa con 10 tuổi và 2 tuổi trông nhau. Khi vợ chồng chị xin phép về gặp bố mẹ già đang bị thiệt hại nặng, các anh trong đoàn động viên: “Đi đi, việc đó cần thiết lắm”. Nhà chị bị thiệt hại do lũ ước tính gần 10 tỉ đồng, gồm những cánh đồng ngô, xưởng sản xuất, hàng hóa dự trữ, nhưng khi gặp bố mẹ, chị chỉ nói: “Bố mẹ đừng lo gì cả, còn người còn của, chúng con sẽ gầy dựng lại. Giờ bố mẹ nghỉ ngơi, con phải chạy đi đã, đoàn đang đợi”. Gầy xọp sau 2 ngày bị lũ lụt, bố mẹ chị vẫn động viên các con: “Đi đi, xem giúp thêm được ai không, không phải lo cho bố mẹ” Thái Nguyên tập trung khắc phục hậu quả khi nước rút Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 11 và mưa lũ gây ra, sáng 9/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã họp khẩn triển khai công tác khắc phục hậu quả. Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị khắc phục hậu quả, trong đó tập trung vào các khu vực trọng điểm với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, nhanh chóng ổn định cuộc sống của dân. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, mưa lớn sau bão số 11 đã làm 15 người ở các tỉnh phía Bắc chết và mất tích, gần 23.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 400.000 con gia cầm và hàng ngàn con gia súc bị chết. Trong đó, riêng tỉnh Thái Nguyên có 5 người chết, 2 người mất tích do bị lũ cuốn, 1 người chết do sạt lở đất, 200.000 ngôi nhà bị ngập nặng.

Lũ đổ về Bắc Ninh, dồn lực chống đê vỡ Ngày 9/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nước lũ trên sông Cầu (tại trạm Gia Bảy, tỉnh Thái Nguyên) và sông Trung (tại trạm Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đang xuống. Tuy nhiên, mực nước sông Cầu đoạn qua tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dâng. Trên sông Thương (tỉnh Bắc Ninh), lũ đã đạt đỉnh 7,60m, cao hơn đỉnh lũ năm 1986 tới 1,30m và xuống chậm. Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh vẫn có thể kéo dài trong 2-3 ngày tới. Ở tỉnh Bắc Ninh, nước lũ khiến nhiều tuyến đê bối (đê bao nằm ngoài đê chính) bị tràn và sạt lở, một số điểm bị vỡ, phải sơ tán dân khẩn cấp. Trên tuyến đê hữu sông Cầu và đê tả sông Thương, nhiều chỗ bị rò rỉ, xói lở, lún sụt. Hàng trăm người đã gia cố đê bằng bao cát từ đêm 8/10 đến sáng 9/10. Chính quyền tỉnh Bắc Ninh đang huy động lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống đê bối để phân loại khu vực có thể cho tràn tự nhiên, giảm áp lực lên đê chính, triển khai phương án sơ tán dân và di chuyển tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Tác giả: Uông Ngọc - Như Diệp

Nguồn tin: phunuonline.com.vn