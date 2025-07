Ông Nguyễn Bằng Thắng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An

Theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục trưởng Cục Thuế, ông Nguyễn Bằng Thắng - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn được Cục Thuế bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An.

Các Phó trưởng Thuế tỉnh Nghệ An gồm: ông Mai Đình Tú, bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ, ông Hà Lê Dũng, ông Nguyễn Văn Đức, và ông Võ Văn Hùng.

Thuế tỉnh Nghệ An gồm 1 cấp trưởng và 5 cấp phó. Ảnh: TN

Theo Quyết định số 1378/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục Thuế quy định về tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của 350 thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Việc quy định tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của các đơn vị thuế cơ sở được thực hiện theo quy định tại văn bản số 9679/BTC-TCCB của Bộ Tài chính, nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Quyết định số 1378/QĐ-CT thay thế Quyết định số 111/QĐ-CT ngày 5/3/2025 của Cục trưởng Cục Thuế về việc quy định tên gọi và địa bàn quản lý của các đội thuế cấp huyện trực thuộc chi cục thuế khu vực.

Thuế tỉnh Nghệ An gồm: 9 thuế cơ sở, trong đó, Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 1 có trụ sở đặt tại Phường Thành Vinh; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 2 có trụ sở đặt tại xã Hưng Nguyên; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 3 có trụ sở đặt tại xã Đô Lương; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 4 có trụ sở đặt tại xã Anh Sơn; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 5 có trụ sở đặt tại xã Quỳ Hợp; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 6 có trụ sở đặt tại phường Thái Hòa; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 7 có trụ sở đặt tại xã Quỳnh Lưu; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 8 có trụ sở đặt tại xã Diễn Châu; Thuế cơ sở tỉnh Nghệ An 9 có trụ sở đặt tại phường Cửa Lò.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 14.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh tỉnh đang tập trung cao cho công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả tích cực này không chỉ vượt tiến độ dự toán mà còn tạo đà quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm nay ở mức cao hơn nhiều so với chỉ tiêu.

Báo cáo chi tiết cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 30/6 trên địa bàn tỉnh đạt 13.824 tỷ đồng, bằng 78% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 12.865 tỷ đồng (bằng 80% dự toán, tăng hơn 8% so với cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 870 tỷ đồng (bằng 53% dự toán).

Năm 2025, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng, vượt xa mức kế hoạch được giao là 17.726 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) dự kiến đạt 13.955 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất 10.270 tỷ đồng và xuất nhập khẩu 1.650 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cơ quan tài chính tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh cải cách hành chính, chống thất thu thuế, mở rộng cơ sở thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra./.

Tác giả: Văn Tuấn

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn