Trưởng chi cục thuế nhận gần 400 triệu để bảo kê 'trùm mua bán hoá đơn'

Trước khi bị bắt, khoảng tháng 10/2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Trương Xuân Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành. Lo sợ bị xử lý liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo Ngọc Anh đến gặp ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội. Từ cuối tháng 10/2022 đến khoảng tháng 12/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng ở xã Kênh Giang để nhờ chạy án cho Đước không bị Công an Quảng Ninh xử lý hình sự về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên, ông Ca khai rằng, thời điểm đó bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng số tiền 35 tỷ đồng để chạy tội cho Đước. Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đước mà số tiền này do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông Ca. Ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 18/2/2023 và bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố cùng tội danh.