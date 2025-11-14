Ổi là “kho dinh dưỡng” cho sức khỏe nhưng có thể “đại kỵ” với những người này

Người thường xuyên bị táo bón

Ổi nổi tiếng là nguồn chất xơ dồi dào, nhưng nếu hệ tiêu hóa hoạt động kém hoặc đang bị táo bón thì điều này lại không có lợi. Hạt và vỏ ổi chứa chủ yếu là chất xơ không hòa tan, nếu không uống đủ nước, chất xơ này sẽ nằm lại trong lòng ruột, khiến khối phân trở nên cứng hơn, làm tình trạng táo bón càng khó cải thiện. Trong trường hợp này, người bệnh nên tạm ngừng ăn ổi hoặc gọt vỏ, bỏ hạt hoàn toàn.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Một số người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị hấp thu kém fructose (đường trái cây) và vitamin C. Khi các chất này không được hấp thu hết ở ruột non, chúng di chuyển xuống ruột già và bị vi khuẩn lên men, tạo ra nhiều khí gas. Đây chính là nguyên nhân gây ra các triệu chứng đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu kéo dài sau khi ăn ổi.

Nếu có biểu hiện này, nên chuyển sang các loại trái cây dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, nên ránh ăn ổi ngay trước khi đi ngủ, vì nằm ngay có thể làm tăng tình trạng đầy hơi. Ăn ổi trong bữa ăn hoặc chia thành nhiều phần nhỏ có thể giúp giảm bớt khó chịu.

Ổi có thể gây hại cho một số nhóm người nhất định. (Ảnh: Shutter Stock)

Những người mắc Hội chứng ruột kích thích (IBS)

Ổi giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón. Tuy nhiên, đối với những người bị hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc các bệnh lý đường tiêu hóa nhạy cảm khác, ăn ổi có thể gây khó tiêu. Những người bị IBS nên hạn chế ăn ổi và theo dõi phản ứng của hệ tiêu hóa. Nấu ổi, làm sinh tố với khẩu phần nhỏ hơn hoặc ăn ổi không vỏ có thể làm giảm kích ứng.

Người bị tiểu đường

Mặc dù ổi cung cấp nhiều vitamin C, nhưng người bệnh tiểu đường cần kiểm soát chặt chẽ lượng ổi tiêu thụ. Ổi chín có lượng đường tự nhiên (fructose) đáng kể và chỉ số đường huyết (GI) khá cao, nếu ăn quá nhiều sẽ dễ khiến đường huyết tăng cao đột ngột. Người bệnh nên chọn ăn ổi ương, ổi xanh (ít đường hơn) và nên ăn cả ruột có hạt (chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường), tránh uống nước ép ổi đã loại bỏ chất xơ.

Người bị tiểu đường chỉ nên ăn 1-2 quả ổi nhỏ mỗi ngày, kết hợp protein hoặc chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Theo dõi thường xuyên lượng đường trong máu để tránh tình trạng tăng đột biến bất ngờ.

Những người bị bệnh chàm hoặc da nhạy cảm

Ổi và lá ổi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có thể gây kích ứng da nhạy cảm. Một số chiết xuất, mặc dù có lợi cho sức khỏe tổng thể, nhưng có thể làm trầm trọng thêm bệnh chàm hoặc các bệnh da mãn tính, gây mẩn đỏ, ngứa hoặc viêm. Những người bị bệnh chàm hoặc da nhạy cảm nên tránh hoàn toàn lá ổi hoặc tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi sử dụng ổi dưới dạng bôi ngoài da hoặc ăn uống.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn