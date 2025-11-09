Các thực phẩm giúp chậm lão hóa, giảm nếp nhăn cho da

Bổ sung đúng dưỡng chất giúp làm chậm lão hóa, cải thiện độ đàn hồi và giảm nếp nhăn cho da.

Collagen peptide – nền tảng tái tạo cấu trúc da

Sau tuổi 25, lượng collagen trong da bắt đầu giảm trung bình 1–1,5% mỗi năm, khiến da mất dần độ săn chắc. Collagen peptide – dạng collagen thủy phân có kích thước phân tử siêu nhỏ – giúp hấp thu dễ dàng hơn, từ đó kích thích nguyên bào sợi tăng tổng hợp collagen, elastin và acid hyaluronic tự nhiên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung 2,5–10 g collagen peptide/ngày trong 8–12 tuần giúp tăng độ đàn hồi da từ 10–20%, giảm độ sâu nếp nhăn 13–30%. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống collagen vào buổi sáng khi đói hoặc trước khi ngủ, kết hợp vitamin C, kẽm hoặc HA để tăng hiệu quả tổng hợp collagen nội sinh.

Vitamin C và E – “bộ đôi” chống oxy hóa mạnh mẽ

Vitamin C không chỉ là chất xúc tác tạo sợi collagen bền vững, mà còn trung hòa gốc tự do, giảm tổn thương DNA và ức chế hình thành melanin, giúp da sáng khỏe, đều màu hơn. Trong khi đó, vitamin E bảo vệ màng tế bào khỏi quá trình peroxy hóa lipid, giảm viêm và củng cố hàng rào da.

Khi kết hợp, hai vitamin này tạo hiệu ứng hiệp đồng, giúp bảo vệ làn da tốt hơn trước tia cực tím và stress oxy hóa. Liều khuyến nghị: vitamin C 500–1.000 mg/ngày và vitamin E 100–400 IU/ngày, uống sau bữa ăn, duy trì đều đặn 2–3 tháng.

Coenzyme Q10 – phục hồi năng lượng tế bào

Coenzyme Q10 (CoQ10) là thành phần quan trọng trong chuỗi vận chuyển điện tử của ty thể, giúp tế bào sản xuất năng lượng và chống lại stress oxy hóa. Khi tuổi tác tăng, hàm lượng CoQ10 giảm khiến da kém đàn hồi, dễ hình thành nếp nhăn. Bổ sung 50–100 mg CoQ10 mỗi ngày hoặc dùng kem bôi chứa 0,3–1% CoQ10 đã được chứng minh giúp giảm nếp nhăn quanh mắt, miệng và cải thiện độ mịn màng của da.

Astaxanthin – “siêu chất chống oxy hóa” từ vi tảo đỏ

Astaxanthin, một loại carotenoid tự nhiên chiết xuất từ vi tảo Haematococcus pluvialis, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh gấp 10–100 lần vitamin E. Hoạt chất này giúp bảo vệ sợi collagen khỏi phân hủy do tia UV, giảm viêm và tổn thương DNA. Dùng 4–6 mg/ngày trong 8 tuần giúp giảm nếp nhăn vùng mắt, tăng độ ẩm và cải thiện tông da rõ rệt. Nên uống cùng bữa ăn có dầu mỡ nhẹ để tăng hấp thu.

Hyaluronic acid – “nam châm” hút ẩm cho làn da

Hyaluronic acid (HA) có khả năng giữ nước gấp 1.000 lần khối lượng của chính nó, đóng vai trò duy trì độ ẩm, độ căng và thể tích da. Dạng HA trọng lượng phân tử thấp (<300 kda) dễ hấp thu hơn, kích thích nguyên bào sợi tăng sản xuất ha nội sinh và collagen. bổ sung 120–240 mg>

Omega-3 – dưỡng chất “bọc giáp” bảo vệ làn da

Axit béo Omega-3 (đặc biệt là EPA và DHA) giúp duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào, giảm mất nước qua da và chống viêm hiệu quả. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc bổ sung 500–1.000 mg EPA + DHA/ngày trong 12 tuần giúp tăng độ ẩm, giảm nhạy cảm và cải thiện độ đàn hồi của da. Nên uống sau bữa ăn và ưu tiên dầu cá tinh khiết để đảm bảo hiệu quả.

Thực phẩm bổ sung không thể “xóa nhăn” ngay lập tức, nhưng nếu dùng đúng loại, đúng liều và kiên trì trong thời gian đủ dài, các dưỡng chất như collagen peptide, vitamin C – E, CoQ10, astaxanthin, HA hay omega-3 có thể làm chậm đáng kể quá trình lão hóa da, đồng thời cải thiện độ ẩm, độ sáng và độ đàn hồi.

Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng và bảo vệ da khỏi tia UV, bạn hoàn toàn có thể gìn giữ một làn da khỏe đẹp và trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn