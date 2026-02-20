Ô-tô kéo lê xe máy khiến một người tử vong

Ô-tô kéo lê xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Tất Thành-Tôn Đức Thắng (phường Phan Thiết) xuất hiện một ô tô bán tải mang biển số 8xx-1xx.xx đã kéo lê một xe máy mang biển số 8xx-1xxx, chạy vào khu đô thị biển Phan Thiết.

Người dân xung quanh đã quay lại được cảnh xe bán tải kéo lê xe máy nằm dưới gầm tạo ra những tia lửa. Tại hiện trường, một người đi xe máy nằm bất động và được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Cường (56 tuổi, ngụ phường Phan Thiết).

Clip người dân quay lại.

Vị trí nạn nhân cách xe bán tải dừng lại khoảng 1km. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: nhandan.vn