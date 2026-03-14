Thanh niên tông trúng ôtô tiền tỷ, hành động của chủ xe gây kinh ngạc

Cảnh nam thanh niên run rẩy sau cú tông ôtô tiền tỷ ở Đồng Nai Sau khi va chạm với chiếc ôtô hơn 1,4 tỷ đồng, nam thanh niên chấp nhận bồi thường 3 triệu đồng, nhưng quyết định bất ngờ của chủ xe sau đó khiến nhiều người cảm động.

Khoảng 12h trưa 11/3, khi đang ăn cơm tại nhà ở phường Bình Phước (Đồng Nai), anh Nguyễn Ngọc Hân bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn ngoài đường. Chạy ra kiểm tra, anh phát hiện một thanh niên đi xe máy vừa tông vào phần hông chiếc ôtô Ford Raptor của mình, có giá hơn 1,4 tỷ đồng khi mua.

Trước tình huống bất ngờ, anh Hân dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hân cho biết: "Lúc sự việc xảy ra, bạn đó lập tức quay lại xin lỗi tôi với ánh mắt rất thất thần, trông rất tội nghiệp".

Ban đầu, anh Hân nói sẽ báo công an để làm việc nhằm thử phản ứng của nam thanh niên. Cậu cho biết trong người có khoảng 600.000-700.000 đồng. Khi lấy ví ra, số tiền nhiều hơn, chàng trai giải thích phần tiền còn lại là để đóng tiền điện thoại cho mẹ. Sau khi xin lỗi nhiều lần, cậu đồng ý bồi thường 3 triệu đồng cho thiệt hại của chủ xe.

Anh Hân cho biết mình chỉ "giả vờ nhận tiền" nhằm nhắc nhở nam thanh niên cẩn thận hơn khi tham gia giao thông.

Phần hông của chiếc ôtô bị hư hại sau va chạm.

"Khi nghe về hoàn cảnh, tôi chỉ muốn cậu ấy rút bài học là ra đường phải đi đứng cẩn thận. Tôi muốn bạn phải nhớ tình huống này để sau không mắc phải", anh Hân chia sẻ.

Theo lời nam thanh niên, thu nhập của anh khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Số tiền 3 triệu đồng dự định bồi thường là khoản lương ứng trước. Khi nam thanh niên chuẩn bị rời đi, anh Hân đã trả lại toàn bộ số tiền. Trước khi lên xe, chàng trai lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi.

Anh Hân cho biết thêm chiếc ôtô của mình có mua bảo hiểm. "Nếu bảo hiểm không duyệt hồ sơ thì tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra sửa xe. Chi phí ước tính khoảng 3 triệu đồng. Người ta cũng xui rủi nên tôi bỏ qua, không sao hết", anh nói.

Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người sau đó được anh Hân đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 10 triệu lượt xem và nhận nhiều bình luận tích cực.

Nhiều người cho rằng cách xử lý của anh Hân thể hiện sự cảm thông và tình người trong một tình huống va chạm giao thông. Một số bình luận viết: "3 triệu đồng có thể không lớn với người này nhưng với công nhân là cả khoản tiền phải dành dụm", hay "Cách xử lý rất nhân văn".

Hành động của anh Hân khiến nhiều người xúc động.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: znews.vn