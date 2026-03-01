Tài xế bỏ chạy sau khi mở cửa gây tai nạn

Tình huống giao thông: Đường đông xe, hàng dài ôtô đang dừng đỗ chờ đèn giao thông, bất ngờ cửa bên lái của chiếc ôtô màu trắng bật mở ngay khi một người đi xe máy đi tới, người này bị xô lao thẳng vào chiếc xe màu đen đang dừng bên cạnh.

Video: Văn Trí

Khi tài xế xe đen cùng người đi xe máy yêu cầu người gây tai nạn xuống xe giải quyết thì người này lại bất ngờ phóng nhanh bỏ đi khi đèn giao thông chuyển xanh.

Kỹ năng lái xe:Trước khi mở cửa, người đi ôtô ở bất cứ vị trí nào trên xe đều cần quan sát phía trước, sau và bên phía mở cửa xe. Mở hé cửa khoảng 15 cm và quan sát kỹ để đảm bảo không có người hoặc phương tiện nào đang tới gần. Nếu thấy an toàn, tiếp tục mở cửa chậm để di chuyển ra ngoài.

Theo Nghị định 168/2024, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

Đặc biệt, khi có va chạm xảy ra, các lái xe bắt buộc phải dừng để cùng nhau giải quyết vấn đề, tuyệt đối không bỏ chạy vì có thể kéo theo trách nhiệm rất lớn về sau.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net